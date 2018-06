Antrag für Kindergarten-Neubau scheitert

Einen Befreiungsschlag in Sachen Horgenzeller Kindergartenstreit (die SZ berichtete) hat Josef Bentele am Dienstag im Gemeinderat versucht. „Das Maß ist voll, wir haben jetzt fünf Jahre diskutiert“, sagte der Gemeinderat. Sein Vorschlag beim Punkt „Anfragen und Anträge“ am Ende der Tagesordnung: Die Räte sollten sofort abstimmen und sich für einen Neubau in Ringgenweiler entscheiden. Wenn man dann „tolle Räume und ein optimales Angebot“ habe, würden die Kritiker verstummen. Mit diesem Vorschlag ist Bentele im Rat jedoch nicht durchgekommen.

Eigentlich wollte der Gemeinderat im Frühsommer 2016 über die Zukunft der sanierungsbedürftigen Kindergärten in den Teilorten Hasenweiler und Zogenweiler entscheiden. Wegen starker Proteste wurde diese Entscheidung vertagt. Seit Oktober haben Vertreter des Gemeinderats, der Bürgerinitiative und der Verwaltung im Arbeitskreis Kindergartenlandschaft über das weitere Vorgehen beraten. Dabei sei jedoch nicht ein einziger neuer Gesichtspunkt aufgetaucht, der die Entscheidung beeinflussen könne, kritisiert Bentele. „Was sollen dann weitere Diskussionen bringen?“

Mit der zukünftigen Entwicklung der Teilorte könne man sich auch unabhängig von den Kindergärten befassen, meint Bentele. Hasenweiler zum Beispiel brauche ein neues Feuerwehrhaus. Darin könne man zusätzlich auch Gemeinderäume unterbringen. Seine Ratskollegen forderte Bentele auf, noch in derselben Sitzung in einem außerordentlichen Tagesordnungspunkt eine Entscheidung zu fällen. Das sei aus formalen Gründen nicht möglich, erwiderte Bürgermeister Volker Restle. Ein solcher Punkt hätte rechtzeitig vorher auf der Tagesordnung stehen müssen.

Von Bürgerinitiative enttäuscht

Bürgermeister Restle setzte sich dafür ein, bei dem zu bleiben, was im Arbeitskreis abgesprochen wurde: Vorgesehen ist ein Treffen nach der Fasnet in kleiner Runde, um doch noch eine Lösung zu finden. Dann könne man in der übernächsten Sitzung des Gemeinderats am 25. April entscheiden. Auch Gemeinderat Elmar Denzler plädierte für „korrektes Vorgehen“: Immerhin habe man noch acht Wochen Zeit bis zur April-Sitzung des Rats.

„Die Bürgerinitiative hat mich enttäuscht“, sagte Gemeinderat Wilhelm Längle. „Die Mitglieder waren gar nicht kompromissbereit.“ Für sie gebe es nur Hasenweiler und Zogenweiler – das habe ihn sehr betroffen gemacht. Gemeinderat Roland Hund kritisierte zwar die Sitzungen des Arbeitskreises: Er hätte sich mehr inhaltliche Arbeit gewünscht. Aber in der letzten Sitzung habe er „sehr wohl ein Gefühl des Aufeinanderzugehens“ gehabt.

Bürgerentscheid vorgeschlagen

Beide Seiten seien enttäuscht worden, resümierte Rätin Sylvia Dorner. Für die Gemeinderäte sei die Entscheidung auch deshalb schwierig, weil man nicht wisse, was die Mehrheit der Bürger will. Vielleicht müsse man auf einen Bürgerentscheid zurückgreifen, sagte Dorner. Einig waren sich die Räte, dass eine Entscheidung her muss – und zwar so bald wie möglich. Die verbleibenden acht Wochen bis zur April-Sitzung des Gemeinderats sollen nun für intensive Gespräche genutzt werden. Bentele appellierte an seine Ratskollegen, dann auch wirklich den Mut zu einer Entscheidung aufzubringen. „Irgendwann will ich auch wieder ein anderes Klima haben in der Gemeinde.“