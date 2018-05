Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers am späten Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr bei einem 40-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in Hasenweiler kontrollierten. Laut Polizeibericht untersagten die Beamten nach einem positiven Alkoholtest die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Den 40-Jährigen erwarten nun Punkte in Flensburg, ein Bußgeld und ein Fahrverbot.