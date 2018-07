Alkohol im Spiel: Vier Verletzte

Alkoholeinwirkung dürfte für einen Verkehrsunfall mitursächlich gewesen sein, der sich am Samstag kurz vor Mitternacht in der Ortsdurchfahrt Gossetsweiler ereignet hat und bei dem vier Personen verletzt wurden.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die L 288 von Horgenzell kommend in Richtung Ravensburg. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen. In der Ortsdurchfahrt von Gossetsweiler überholte der 35-Jährige einen vorausfahrenden Wagen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte auf einem neben der Straße befindlichen Betriebshof zunächst einen abgestellten Gabelstapler und prallte schließlich in eine Böschung. Durch die Kollision wurden zwei Mitfahrer schwer verletzt, der Fahrer sowie ein hinter ihm sitzender Insasse zogen sich eher leichtere Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei dem 35-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt. Beim Fahrer wurde daher die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, seinen Führerschein musste er noch am Unfallort abgeben.