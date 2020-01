Agrarpolitik: Im Russmaier demonstriert man lieber daheim

Mehrere 10 000 Menschen haben am Samstag in Berlin für eine Wende in der Agrarpolitik demonstriert. Ihre Forderungen - gezielte Subventionen und faire Preise für artgerechte Tierhaltung, Arten- und Klimaschutz - sind auch den Menschen im kleinen Horgenzeller Teilort Russmaier wichtig. Sie haben ihre ganz eigene Demonstration vor Ort gestaltet: mit Umzug, Film und Diskussion. An die 100 Männer, Frauen und Kinder waren dabei, dazu Hunde, Ponys und einige Traktoren.

„Russmaier-Berlin“ steht auf einem Transparent an der Kreisstraße 8039. Daneben ein Traktor und die Einladung zur Demo. Aus allen Richtungen kommen Leute angelaufen, einige Mütter und Väter tragen die jüngsten Teilnehmer in Tragetüchern, Kinderwagen sind dabei, eine Familie lässt sich auf einem Traktor chauffieren. Nachbarn begrüßen sich, eine Frau geht mit einem Tablett voller frisch gebackener Nußschnecken herum. Viele sind zum ersten Mal dabei. Die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Wege aus der Sackgasse

Ein Traktor hupt: Das Zeichen, dass es losgeht. Alle sammeln sich um Otto Metzger. „Wir brauchen Wege aus der Sackgasse“, sagt der Landwirt. „Wir wollen nicht immer nur weiterwachsen.“ Als Bauer wolle er auf umweltfreundliche Art gesundes Essen produzieren, und das solle nicht unnötig weit transportiert werden. „Damit das funktioniert und damit wir das finanzieren können, brauchen wir die Verbraucher“, sagt Metzger. „Deshalb müssen alle mitmachen.“ Im Russmaier sieht es so aus, als könnte das funktionieren: Verbraucher und Landwirte demonstrieren gemeinsam.

„Lasst den vielfältigen Bauer am Leben“, steht auf dem Schild, das Metzger hochhält. Ihm folgt ein Mann mit einem Transparent, auf dem eine Schubkarre zu sehen ist, aus der Mist auf einen großen Haufen gekippt wird. „Eure Agrarpolitik ist Mist“, heißt es da. Ein anderer fordert: „Agrarwende anpacken. Gerechte Preise, faire Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft.“ Eine Frau trägt ein Pappschild mit der Aufschrift: „Gutes Essen für gesunde Kinder“, bei einer anderen heißt es: „Wertschätzung für die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern.“ Ein Vater mit kleinem Kind hat auf sein Transparent geschrieben: „Wir brauchen eine Erde, die unsere Kinder und Kindeskinder (er)trägt.“ Der nächste Mann fordert: „Gegen Agrarindustrie, für den Erhalt von kleineren und mittleren Bauernhöfen.“

Bauer Metzger führt den Demonstrationszug von der Hauptstraße weg auf seinen Hof und in die Scheune. Sie ist heute mit Sitzbänken ausgestattet, aber für viele Teilnehmer gibt es nur noch Stehplätze. Zu Punsch, Glühwein, Waffeln und Kuchen gibt es zunächst einen Film. Ein Käserpaar aus Andeer im Schweizer Kanton Graubünden berichtet, wie sich das Glück der Kühe auf die Qualität der Milch auswirkt. Und ein Landwirt zeigt, wie er schonend seinen Boden bearbeitet, so dass die Regenwürmer ihre Arbeit tun können und die Bodenfruchtbarkeit zunimmt.

Zu viel Bürokratie

Die vielen kleinen Kinder in der ersten Reihe verfolgen den Film mit Begeisterung. Bei den Erwachsenen sind die Meinungen geteilt: Ein konventionell wirtschaftender Landwirt sieht im Film vor allem „riesigen Idealismus“. Viele seiner Kollegen würden gern in dieser Art wirtschaften – aber das lasse die deutsche Bürokratie mit ihrer Vielzahl an Vorschriften und Paragraphen nicht zu. Er berichtet von Landwirten, die auf Bioanbau umgestiegen seien, aber dann rote Zahlen geschrieben hätten – weil die Verbraucher nicht mitgezogen hätten.

Ein anderer Landwirt berichtet, dass die Haushalte früher fast die Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben hätten. Und er beklagt, dass sie heute nur noch einen Bruchteil davon für die Ernährung verwenden würden. Eine Frau will das so nicht stehenlassen: Nicht nur die Verbraucher seien an der Misere schuld. Die Landwirte sollten sich lieber mit den Verbrauchern zusammentun und gemeinsam auf die Politik einwirken.

„Wir können die Marktgesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen“, ergänzt eine andere Frau. Sie ist Mitglied in der Solawi (Solidarische Landwirtschaft) Ravensburg. Das sei ihr vor allem deshalb wichtig, damit Kinder heute noch bäuerliche Lebensräume erfahren können. Eine weitere Frau wirbt für die Bürgeraktiengesellschaft Regionalwert AG. Ein Mann mit Baby auf dem Arm berichtet, dass er sich beim grünen Netzwerk Horgenzell engagiert: „Ich will meinen Kindern eine heile Welt weitergeben.“ Wichtig ist ihm vor allem, dass Artenschutz und Tierwohl künftig in der Agrarpolitik eine größere Rolle spielen.

Eine junge Frau hat ihren Appell in Reime verpackt und fordert die Zuhörer auf, regional einzukaufen, der Jahreszeit entsprechend, ökologisch und unverpackt. Ortsvorsteher Ulrich Mayr, der die Diskussion moderiert, berichtet von Bauernkindern, die in der Schule gemobbt werden. „Ihre Eltern werden als Giftspritzer hingestellt“, sagt Mayr. Ihm ist deshalb vor allem wichtig, die Arbeit der Landwirte wieder wertzuschätzen. „In Kindergarten und Grundschule müssen wir den Kindern beibringen, wie wichtig Bauern sind.“