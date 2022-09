69-jähriger Unfallfahrer verstirbt in Klinik

Der Autofahrer, der am Sonntag auf der Kreisstraße zwischen Bettenweiler und Horgenzell gegen einen Strommast geprallt ist und schwer verletzt wurde, ist verstorben. Er erlag am Mittwochabend in einem Klinikum seinen Verletzungen. Da teilt das Polizeipräsidium Ravensburg jetzt mit.

Einen zeitweisen Stromausfall hatte der Autofahrer verursacht, weil er am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bettenweiler und Horgenzell verunfallt und gegen einen Strommast geprallt war. Der 69 Jahre alte Skoda-Fahrer kam, nachdem er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt hatte, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr mehrere Leitpfosten, bevor er stark gegensteuerte und nach links über die Straße schleuderte.

Fahrer wurde im Auto eingeklemmt

Er schanzte über eine neben der Straße befindliche Grünfläche und prallte wuchtig gegen den Strommast, den er stark beschädigte. Der Fahrer wurde durch die Kollision in dem Skoda eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er erlitt schwere Beinverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei 60 und 39 Jahre alte Insassen in dem Skoda wurden ebenfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der starken Beschädigung des Strommasts wurden die Leitungen sicherheitshalber abgeschaltet, was zu zeitweisen Stromausfällen um Horgenzell führte.

Arbeiten an Strommast nötig

Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und später während der Arbeit des Netzbetreibers an dem beschädigten Mast für mehrere Stunden gesperrt. Am Skoda entstand Totalschaden, der sich auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden an Leitpfosten, Masten und Grünfläche dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Neben Rettungshubschrauber, Rettungswagen, Netzbetreiber, Feuerwehr und Polizei war auch ein Abschleppdienst zur Bergung des Unfallwagens im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde beim schwer verletzten Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen, die nun in einem Labor hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Fahrers durch Medikamente und Alkohol untersucht wird.