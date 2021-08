In der Gemeinde Horgenzell will ein weiterer Landwirtschaftsbetrieb in das Geschäft mit Bio-Eiern einsteigen. Der neue Legehennenstall in Zogenweiler ist bereits fast fertig. Dort sollen 3000 Hühner im neuen Stall und weitere 3000 in älteren Gebäuden unterkommen. Jetzt hat der Gemeinderat einer Bauvoranfrage aus Liebenreute zugestimmt. Dort ist ein Stall für 6000 Legehennen geplant samt überdachtem Festmistlager und Eiersortierraum.