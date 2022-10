52-Jähre gerät bei Horgenzell in Gegenverkehr

Mit einem entgegenkommenden Opel ist am Dienstagmorgen eine 52 Jahre alte Smartfahrerin auf der Kreisstraße zwischen Horgenzell und Zogenweiler zusammengeprallt. Das teilt die Polizei mit. Die Fahrerin des Smart kam in einer Rechtkurve auf regennasser Straße auf die Gegenspur. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Opel eines 20-Jährigen zusammen. Beide Beteiligten wurden durch den Unfall glücklicherweise nur eher leicht verletzt. Nachdem sie von Rettungsdiensten an der Unfallstelle erstversorgt worden sind, wurden sie zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12 000 Euro. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Teilweise war die Straße zur Unfallaufnahme voll gesperrt.