46-Jährige verhindert Einbruch in Horgenzeller Wohnhaus

Einen Einbruch in ihr Wohnhaus verhindert, hat am Montagabend eine 46-Jährige in der Straße In der Au in Horgenzell. Zwei Täter klingelten kurz vor 21 Uhr bei dem Wohnhaus und als niemand öffnete, machten sie sich an der Terrassentüre zu schaffen. Die Einbrecher versuchten die Tür mit einem Werkzeug aufzubrechen, ergriffen aber die Flucht, als die 46-Jährige laut um Hilfe rief.

Bei einem der beiden soll es sich um einen Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gehandelt haben. Er war maximal 150 Zentimeter groß, schlank und hatte blonde, fast schulterlange Haare. Er trug eine dunkle Hose und schwere, feste Schuhe.