Das diesjährige Frühlingskonzert der Musikkapelle Horgenzell hat unter dem Motto „30 Jahre Musikerfreundschaft“ gestanden. Hierzu reiste die befreundete Trachtenkapelle aus Mühlenbach im Schwarzwald an, um dieses Jubiläum gemeinsam mit einem Doppelkonzert zu feiern.

Mit der Filmmusik „The Ecstasy of Gold“ aus dem Western-Klassiker „Zwei glorreiche Halunken“ mit Clint Eastwood eröffnete die Trachtenkapelle Mühlenbach das Konzert. Gleich im zweiten Stück „Monastery Tales“ wurde das Orchester in allen Registern stark gefordert. Hinter dem Titel „Fantasy on a hebrew folk song“ des österreichischen Blasorchesterleiters Gerald Oswald steckte das weltbekannte israelische Volkslied „Hava Nagila“. Der „Dialog der Generationen“ von Kurt Gäble beschrieb musikalisch das Lebensgefühl verschiedener Generationen. Mit dem letzten Stück „Jazzin‘ it up“ ließ die Trachtenkapelle mit ihrem Dirigenten Jürgen Brucker richtiges „Big-Band-Feeling“ aufkommen.

Den zweiten Teil eröffnete die Musikkapelle Horgenzell mit dem Marsch „Mercury“. Das Orchester begann kraftvoll und virtuos und ging dann in einen melodischen Teil über. Trompeten und Posaunen präsentierten eine dynamische Passage, ehe der Marsch in einem „Grandioso“ endete. Erlebnisse eines Piloten wurden musikalisch in „Flight“ von Benjamin Yeo beschrieben. Mit „Adventure“ von Markus Götz lief ein Abenteuerfilm aus Tönen vor dem Publikum ab. Mit dem Musikstück „Milestone“ von Mario Bürki setzte Dirigent Florian Obinger einen Höhepunkt im Konzert. Das Stück beschreibt in die Meilensteine einer langjährigen, musikalischen Freundschaft und nahm so das Motto des Konzertabends auf.

Zum Schluss versetzte die Musikkapelle Horgenzell das Publikum in die Boxarena von Rocky Balboa. Dirigent Florian Obinger stellte hierfür ein Medley der bekanntesten Hits aus dem Leben des Boxers zusammen.