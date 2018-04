240 Euro Warmmiete für Flüchtlinge

240 Euro Warmmiete pro Person und Monat zahlen Flüchtlinge und Obdachlose künftig an die Gemeinde Horgenzell, wenn sie in einer gemeindeeigenen Unterkunft einquartiert werden. So steht es in der neuen „Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften“, die der Horgenzeller Gemeinderat kürzlich beschlossen hat.

Städte und Gemeinden sind verpflichtet, wohnungslose oder vom Verlust ihrer Wohnungen bedrohte Personen unterzubringen, sagte Hauptamtsleiter Andreas Flach. Er hat den Gemeinderäten eine Kalkulation für die neuen Benutzungsgebühren vorgelegt. Als durchschnittliche Vergleichsmiete hat Flach hundert Euro pro Monat angesetzt. Dazu kommen Nebenkosten für Wasser, Heizung, Strom, Abfall, Hausmeister, Telefon und Mobiliar von 150 Euro sowie Verwaltungsgebühren von 25 Euro im Monat. Ergibt zusammen 275 Euro. Der Hauptamtsleiter hat sich jedoch dafür eingesetzt, die neue Mietgebühr aus sozialen Gründen auf 240 Euro pro Person und Monat zu beschränken. Dem haben die Räte zugestimmt. Ausnahmen erlaubt die Satzung, wenn Familien einquartiert werden. Sonst müsse zum Beispiel eine achtköpfige Familie 1920 Euro Gebühr zahlen, gab Flach zu bedenken. Für Familien kann nun im Einzelfall jeweils eine individuelle Gebühr festgesetzt werden. Gemeinderat Hugo Gindele beklagte die komplizierten Formulierungen in der neuen Satzung. Ob der Text auch in andere Sprachen übersetzt werde? Das verneinte Bürgermeister Volker Restle: „Die Amtssprache bei uns ist Deutsch.“