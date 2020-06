22-Jähriger fährt in den Straßengraben

Nicht mehr fahrbereit war der Ford Fiesta eines 22-Jährigen, der am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf der Kreisstraße 8039 bei Horgenzell von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann hatte nach Polizeiangaben die Kreisstraße in Richtung Sattelbach befahren und in Höhe Birkenbühl einen Traktor überholt. Beim Wiedereinscheren kam er zu weit nach rechts, geriet mit seinem Auto auf das Bankett und fuhr dann in den Straßengraben. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Bushaltestellenschild. Während der 22-Jährige unverletzt blieb, musste sein Fahrzeug, an dem Sachschaden von rund 4000 Euro entstanden ist, abgeschleppt werden.

