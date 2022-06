21-Jähriger prallt mit Auto bei Horgenzell gegen Baum

Bei einem Autounfall bei Horgenzell ist ein 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam am Dienstagnachmittag zwischen den Orten Sattelbach und Winterbach aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher erklärte. Das Auto durchbrach die Leitplanke und prallte gegen einen Baum.

Straße war während Einsatz gesperrt

Außer dem 21-Jährigen war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand an dem Unfall beteiligt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, so der Polizeisprecher.

Zu dem Unfall war es kurz vor 15 Uhr gekommen. Während des Einsatzes von Polizei und Rettungskräften war die Straße gesperrt, wurde aber am späten Nachmittag wieder freigegeben. Am Auto entstand ein Totalschaden.