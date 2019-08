20 Zweierteams treten bei den „Oberschwäbischen Highländgames“ an

Wenn sich Dudelsackmusik ins Ohr schraubt und Karomuster ins Auge sticht, dann treffen sich in Horgenzells Teilort Wilhelmskirch auf Einladung des Musikvereins wieder einmal Schottlandfans und etwa 2000 wohlgelaunte Zuschauer zu den beliebten schottisch-schwäbischen „Highländgames“. Zum achten Mal traten am vergangenen Samstag erneut 20 Zweier-Teams in verrückten Disziplinen gegeneinander an, gewonnen hat das Team „Hydro Power“.

„Lysander“ heißt der elegante Raubvogel, der während der Flugshow seiner Falknerin entwischt und an der Dachrinne eines Nachbarhauses eine astreine Rutschpartie hinlegt. „Schwotten“ nennen sich das Dutzend Freunde, die sich als schwäbische Schotten verstehen und mit Sack und Pack –in ihrem Fall mit handgemachtem Zelt, urigen Gewändern und Herdenschutzhund- nach Wilhelmskirch angereist sind und mit einem ebenso einfachen wie lustigen Programm die Kinder unterhalten. Da fährt das „WW2“, ein kleiner John Deere mit Anhänger und Sonnenschirm durch die Menge, der Barkeeper auf dem „Woize-Wägele“ grinst und hat alle Hände voll zu tun. „Wir fahren das Material zum Kunden“, sagt der und köpft eine Bierflasche nach der anderen.

Und dann sind da natürlich die „Woize Hoizer“, die „Hopfen Hexen“ und Teams wie „Für Rum und Ähre“ oder „Ach du Scheiße“, die in einer abgetrennten Spielarena unter den Augen des amüsierten Publikums in kurzen, karierten Kilts hanebüchene Spiele absolvieren. Mit bloßer Leibeskraft einen halben Baumstamm übers Gras ziehen. Ein stattliches Whiskeyfass mit offenbar 100 Liter bestem Stoff durch einen Stangenparcours rollen. Stohbüschel oder unhandliche Steinbrocken werfen. Schließlich geht es für die leichtgeschürzten Männer in den Schottenröcken um den Titel des „Oberschwäbischen Highländer“ – und einen eigens geschmiedeten Wanderpokal. Den schnappte sich im vergangenen Jahr das Team „The Wallace Boys“, in dem Daniel Jehle (immerhin der Chef des örtlichen Bauhofteams) gemeinsam mit Stefan Härle im Schottenrock alles aus den Muskeln rausholten.

Zwar sind heuer im Vorfeld noch „zwei reine Damen-Teams“ angekündigt gewesen, allerdings haben sich dann zum Beginn der Highländgames doch nur zwei gemischte Teams gebildet: Beim späteren Publikumssieger „Für Rum und Ähre“ tritt die schöne Christina Gänßler gemeinsam mit Team-Kollegen Sebastian Weber an – und nachdem sie noch einen üppigen Schluck aus dem urigen Trinkhorn genommen hat wälzt sie das gut 100 Kilogramm schwere Whiskeyfass in einer respektablen Zeit durch den Stangenparcour. Im Team „Hopfen Hexen“ kämpft an der Seite von Corinna Sutter nun Patrick Schmid anstelle von Freundin Jessica.

Außerhalb der Wertung und nur zum Spaß hat der Clan der „Schwotten“ neben dem Maisacker seine Zelte aufgeschlagen und die Kids zu den Kinder-Highländgames eingeladen. Bei den „geselligen Schotten aus dem oberschwäbischen Hochland“ sind so einfache Fähigkeiten wie Sackhüpfen und Seilziehen gefragt und Max, Lars, Lilly und Florian sind mit Feuereifer dabei, kaum dass als Schwotten-Clanchief Malcolm zwei Topfdeckel aneinander schlägt und damit den Beginn der Kinderspiele einläutet.

Kurze Verwirrung

Den knappen Sieg bei den Highländgames 2019 holen sich nach sechs Disziplinen und mehr als drei Stunden Spielzeit schließlich Guido Ibele und Manuel Nägele vom Team „Hydro Power“, mit nur einem Punkt Vorsprung vor den Zweitplatzierten, den „Woize Hoizer“. Das Team „Mi leggsch am Arsch“, das bei den Kommentaren des Moderators immer mal wieder für kurze Verwirrung gesorgt hat, landet auf dem respektablen dritten Platz. Die Vorjahressieger schaffen es nur auf den sechsten Platz. Die Teams mit weiblicher Beteiligung landen auf den hinteren Plätzen. Das ist wenig verwunderlich, da die Highländgames auf Muskelkraft ausgelegt sind. Vielleicht lässt sich in der nächsten, der neunten Ausgabe der Highländgames ja Bogenschießen, Eierlaufen oder wenigstens Most-Exen integrieren – dann hätten die Damen auch Sieg-Chancen.