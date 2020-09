20-Jähriger muss nach Sturz in Klinik

Ein 20-Jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Sturz so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei vermutet in ihrem Bericht, dass er am frühen Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr auf dem stark abschüssigen Gemeindeverbindungsweges in Wolketsweiler zu schnell unterwegs war und mit seinem Fahrrad in einer Kurve geradeaus gefahren und in einer Grundstückseinfahrt gestürzt. Hierbei zog er sich Verletzungen am Arm und der Hüfte zu, so die Polizei.