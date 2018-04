20 000 Euro Schaden nach Autounfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Gemeinde Horgenzell. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW von Danketsweiler in Richtung Zußdorf, missachtete beim Überqueren der L 288 die Vorfahrt eines 44-Jährigen und kollidierte mit dessen BMW. Durch die Kollision kippte der VW aufs Dach. Der durch den Unfall leicht verletzte 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert, so die Polizei.