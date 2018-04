Sachschaden von rund 15 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Freitag, gegen 13.30 Uhr, in der Kornstraße (L 290) in Horgenzell ereignet hatte. Der 53-jährige Fahrer eines Pkw war ortseinwärts gefahren und infolge Unachtsamkeit leicht auf die Gegenfahrspur geraten, wo er das ihm entgegenkommende Auto einer Frau streifte. Am Fahrzeug der Frau, das nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.