Überraschende Niederlage des SV Horgenzell

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben in der Landesliga ein enttäuschendes Wochenende hinter sich. Die ersatzgeschwächte Mannschaft des SVH verlor beim SC Weiler/Fils überraschend deutlich mit 0:3 (21:25, 17:25, 16:25).

Geschwächt durch viele Krankheitsfälle in den vergangenen zwei Wochen traten die Horgenzellerinnen auswärts ohne Auswechselspielerin an. Schon nach den ersten Ballwechseln zeigte sich, dass es für den SVH schwer werden würde, gegen das eingespielte Team der Gastgeberinnen überhaupt ins Spiel zu finden. Mit druckvollen Aufschlägen und Angriffen wurden die SVH-Spielerinnen von Beginn an in die Defensive gedrängt worden. Der SC Weiler/Fils baute bis zum 19:12 kontinuierlich seine Führung aus. Zwar gelang es Außenangreiferin Katrin Sorg mit einer starken Aufschlagserie, den SVH wieder zurück ins Spiel zu bringen. Dennoch fehlten zu Ende des ersten Satzes der nötige Kampfgeist und die letzte Sicherheit im Spielaufbau, um den 21:25-Satzverlust zu verhindern.

Mit veränderter Aufstellung im Angriff ging Horgenzell in den zweiten Satz. Doch fehlende Absprachen in der Annahme führten laut Mitteilung zu Unsicherheiten im Aufbau und damit zu fehlender Durchschlagskraft im Angriff. Trainer Frieder Guggolz forderte beim Stand von 4:13 in der Auszeit mehr Finesse und Risiko im Angriff und mehr Konzentration in der Annahme. Seine Mannschaft stabilisierte zwar den Spielaufbau und kämpfte sich auf 16:22 heran. Es reichte aber nicht mehr, den 17:25-Satzverlust zu verhindern.

Zu Beginn des dritten Satzes schöpfte der SVH-Trainer alle Umstellungsmöglichkeiten aus, Mannschaftsführerin Yvonne Jehle startete auf der ungewohnten Außenposition. Bis Mitte des Satzes begegneten sich beide Mannschaften dann auch auf Augenhöhe und vor allem Svenja Lauenroth konnte mit ihren Angriffen punkten. Dem SV Horgenzell fehlte aber der nötige Siegeswille, woraufhin auch der dritte Satz mit 16:25 verloren ging. Beim nächsten Auwärtsspieltag in zwei Wochen sollte Horgenzell wieder punkten, um den Anschluss zur Tabellenspitze nicht zu verlieren.