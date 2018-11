Überholender Audi gefährdet Verkehr

Ein Verkehrsteilnehmer ist von einem entgegenkommenden, überholenden silbernen Audi gefährdet worden, als er am Dienstag gegen 16 Uhr auf der L 290 von Wolketsweiler nach Norden in Richtung Baumgarten unterwegs war. Der Audi-Fahrer brach laut Polizei seinen Überholvorgang trotz Gegenverkehrs nicht ab, weshalb der anzeigende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und nach rechts über den Fahrbahnrand ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0751 / 8030.