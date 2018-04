In Hofs und Willerazhofen sind am 15. April viele Kinder zur Erstkommunion gegangen.

An der Erstkommunion in Hofs nahmen teil (v. l.): Frida Zimmermann, Johannes Brauchle, Pfarrer Marc Grießer, Hannes Mangold, Laura Haug, Pastoralreferentin Sofia Kirchschlager, Leo Karrer, Fabian Echteler. In Willerazhofen feierten Erstkommunion (v. l.): Elias Heinle, Christian Karl, Elia Schiller, Fiona Albrecht, Marlon Gfrerer, Pater Robert Fotos: Graf