SV Herlazhofen hat „super Betriebsklima“

(sz) - Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang hat der SV Herlazhofen geladen. Die Gäste waren all die kleinen und großen Rädchen im Verein, die die „Sportmaschine“ SV Herlazhofen am Laufen halten, heißt es in einem Vereinsbericht. Neu auf dem Programm war die Ehrung von langjährigen Ehrenamtlichen und Funktionären, mit einer Tätigkeit von mehr als 15 Jahren. 19 Personen mit insgesamt 452 Ehrenamtsjahren wurden dabei geehrt.

Ruth Groseker begrüßte als Vorsitzende des Hauptvereins die stattliche Anzahl von Gästen aus den verschiedenen Sportabteilungen. Abteilungsleiter, Übungsleiter, Kassenprüfer, Schriftführer, Trainer und viele weitere Helfer waren geladen, um das neue Jahr gemeinsam zu starten. „Wenigstens einmal im Jahr müssen auch die bedient und verwöhnt werden, die sonst das ganze Jahr für den Verein arbeiten“, ist die Meinung von Ruth Groseker.

Engagement ausgezeichnet

Neu auf dem Programm stand die Ehrung von langgedienten Ehrenamtsträgern mit mehr als 15 Jahren Tätigkeit. „Den SVH gibt es nun schon seit 36 Jahren, und es war an der Zeit, dass wir eine Ehrenordnung festlegten“, meinte Joachim Falter, Geschäftsführer des SVH, der mit einer Arbeitsgruppe die Ehrenordnung des Vereins erarbeitet hatte.

Rainer Mack und Ruth Groseker nahmen die Ehrungen vor: Von der Gymnastikabteilung wurden geehrt: Wolfgang Thaler, Elli Thaler und Volker Schlipp. Im Bereich Triathlon wurden Michael Bartl und Franz Dorn, Gerhard Butscher und Raimund Maurus, Werner Utz und Willy Notz für ihre lange Ehrenamtstätigkeit geehrt. Bei Fußball/Tennis wurden Thomas Weber und Edmund Schwägele geehrt.

Abteilungsübergreifend beziehungsweise im Hauptverein waren tätig: Doris Dobelmann, Ruth Groseker, Franz Kehl, Uschi Sigg, Margit Schwägele, Joachim Falter und Marlies Rauh, die seit 32 Jahren eine Gymnastikgruppe leitet. Die Krönung erreichte Ingrid Falter, die seit der Vereinsgründung ehrenamtlich tätig ist und es damit auf die stolze Zahl von 36 Jahren brachte. Joachim Falter übte bis zu fünf Ehrenämter in einem Jahr aus und bringt es mit allen Funktionen auf eine Summe von 97 Jahren, die er in verschiedenen Ämtern für den SVH gearbeitet hatte. Der stellvertretende Vorsitzende Rainer Mack dankte am Ende der fröhlichen Veranstaltung ebenfalls allen Geehrten und zog ein Resümee: „Der SV Herlazhofen ist vergleichbar mit einem sehr erfolgreiche Unternehmen. Wir haben steigende Zahlen, langjährige, hochmotivierte Mitarbeiter und vor allen Dingen ein super Betriebsklima.“