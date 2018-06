Erste Herrenmannschaft scheitert erneut

Herlazhofen (twe) - Es ist bisher ein verflixtes Jahr für die erste Herrenmannschaft des SV Herlazhofen. Zum dritten Mal unterlag die „Erste“ in dieser Saison mit 4:5 und war dabei wieder nicht die schlechtere Mannschaft. Die anderen Tennis- Mannschaften konnten in ihren Klassen einige Siege verbuchen.

Erste Herrenmannschaft

Wiederum eine bittere 4:5-Niederlage gab es für die erste Herrenmannschaft in der Bezirksliga. Nach einer 4:2 Führung durch die Einzelsiege von Paul Groseker, Thomas Weber, Daniel Spohr und Reini Groseker schaffte die „Erste“ es nicht, ein Doppel und damit den fünften Punkt zu gewinnen. Somit stehen sie weiterhin am Tabellenende und müssen jetzt zwingend die beiden letzten Spiele gewinnen.

Zweite Herrenmannschaft

Die zweite Herrenmannschaft musste vergangenes Wochenende in der ersten Kreisklasse zwei Mal ran und hat sich mit dem Sieg gegen Oberteuringen den Klassenerhalt gesichert. David Thomiczek, Andreas Brodbeck, und Tobijas Kotyk holten drei Einzelpunkte. Ein Doppel konnte von Oberteuringen nicht gespielt werden und den fünften Punkte holten dann die ganz starken S.Beerendorf/A.Brodbeck.

Gegen Friedrichshafen verloren Claudio Waldvogel, David Thomiczek, Andreas Brodbeck und Rainer Norrenberg ihre Einzel. Nico Wüst und Tobijas Kotyk setzten sich gegen ihre Gegner im Einzel durch. Die drei Doppel gingen allesamt an die Friedrichshafener, so dass die Begnung mit 2:7 verloren ging.

Herren 40

Die Herren 40 mussten in der Bezirksoberliga ersatzgeschwächt gegen den Aufstiegsaspiranten Eschach antreten. Dementsprechend gab es für Bene Sgier, Reini Groseker, Franz Stark, Herbert Krug und Ede Schwägele auch nichts zu holen. Nur Eugen Ringer konnte mit einer starken Leistung einen Einzelpunkt holen.

Herren 40 II

Die Herren 40 II unterlagen bei ihrem Saisonspiel in der Bezirksstaffel ebenfalls klar mit 0:6 beim Tabellenführer Schmalegg. Jürgen Notz, Berthold Dobelmann, Rainer Notz und Albert Schaich mussten sich gegen den klaren Favoriten in den Einzel- und Doppelspielen geschlagen geben und warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Dieser soll der zweiten Mannschaft der Herren 40 II am letzten Spieltag gelingen.

Dritte Herrenmannschaft

Die dritte Herrenmannschaft hat in der Kreisklasse drei den Tabellenführer Ösch-Weingarten mit 7:2 gestürzt. Maxi König, Bernd Schädler, Stefan Voigt und Tobijas Kotyk holten vier Punkte in den Einzel. Nico Wüst und Rainer Norrenberg verloren knapp. Als anschließend auch alle drei Doppel durch Norrenberg/Schädler, Wüst/Sperle und Voigt/Kotyk gewonnen wurden, war der überraschend klare Erfolg perfekt.

Am Sonntag verlor die dritte Herrenmannschaft dann gegen Berkheim mit 4:5. Die Einzelpunkte holten Niklas Schwarz, Maxi König und Jan Fesenmayr. Tim Schaich, Alexander Bentele und Bernd Schädler unterlagen äußerst knapp. Im Doppel konnten nur Fesenmayr und König einen Punkt holen.

Damen

Auch die Damen verbuchten in der Staffelliga je einen Sieg und eine Niederlage. Gegen den Tabellenführer Baienfurt gewannen die Damen mit 4:2. Denise Weber und Marion Sigg holten die Punkte im Einzel. Tina Sigg und Ina Dobelmann verloren gegen starke Gegnerinnen. Im Doppel zeigten die Mädels dann aber ihre Stärke und gewannen durch D.Weber/I.Dobelmann und T.Sigg/M.Sigg beide Doppel.

Gegen Orsenhausen lief es am beim 1:5 nicht so gut. Nur Denise Weber holte einen Punkt. Die anderen Einzel durch Tina Sigg, Laura Schaich und Lena Dobelmann sowie die Doppel mussten die Damen gegen die überlegenen Gegnerinnen abgeben.

Gemischte U 14

Die gemischte U14 trat in der Kreisstaffel gegen Baindt an, die nur mit drei Spielern angereist waren. Somit hatte man bereits zwei Punkte auf dem Konto. Vera Gaile hingegen holte sich einen Siegh im Einzel. Am Ende war die gemischte U 14-Mannschaft man aber dann bei Satzgleichstand mit einem gewonnenen Spiel weniger der unglückliche Verlierer.

Gemischte U 18

Die gemischte U 18 gewann in der Staffelliga gegen Primisweiler klar mit 5:1. Tim Schaich, Leonie Weis und Paula Halder gewannen ihre Einzel. In den Doppelpaarungen holten dann N.Schwarz und T.Schaich sowie L.Fleischmann und L.Weis zwei klare Punkte, die zum deutlichen 5:1-Sieg führten.