Nach dem Erfolg im letzten Jahr findet am Samstag, 23. Juni, zum zweiten Mal ein Dorfflohmarkt in Herlazhofen statt. Anders als bei einem „normalen“ Flohmarkt befinden sich die Verkaufsstände im ganzen Dorf verteilt, direkt vor den Haustüren der Herlazhofener. Von 10 bis 16 Uhr kann hier gestöbert und mit Sicherheit einige gute Schnäppchen gemacht werden.

Auf dem Dorfflohmarkt können neue Nutzer gefunden werden. Dadurch entsteht Freude bei Verkäufer und Käufer und wir tun zudem noch etwas Gutes für unseren Planeten. Denn in jedem Gegenstand steckt Energie für die Herstellung sowie kostbare Ressourcen.

Durch die Wiederverwendung gehen diese nicht verloren sondern können an anderer Stelle sogar eingespart werden. Dies ist neben der Reduktion von eigenen ungenutzten Gegenständen auch die Hauptmotivation der Organisatoren Hanna und Michael Gretz. Am Dorfplatz erhalten alle Gäste einen Lageplan in dem die einzelnen Stände markiert sind. Für das Leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Am Pfarrstadel lädt die Kirchengemeinde sowie der Kindergarten St. Joseph ab 11 Uhr zum Frühshoppen ein. Die Einnahmen kommen dem Kindergarten sowie der Kirchenrenovierung zugute. Zur Krönung gibt es dieses Jahr auch etwas für die Ohren. Der Örgele Club Ziegelbach sorgt für Musikalische Unterstützung.

Um die Parksituation zu verbessern, werden zum einen Parkplätze ausgeschildert und zum anderen laden wir ein, den Flohmarkt mit dem Fahrrad zu besuchen. So können zum einen weitere Wege durchs Dorf zurückgelegt werden und es ist Umweltfreundlich.