Alles muss raus – ein Dorf mistet aus

Bereits zum zweiten Mal hat am Samstag in Herlazhofen ein Dorfflohmarkt stattgefunden, an dem sich etwa 40 Bewohner des Ortes beteiligt haben. Zahlreiche Schnäppchenjäger zogen durch den Ort, um auf der Suche nach bestimmten Artikeln fündig zu werden. Organisiert wurde das Treiben von Hanna und Michael Gretz.

Unter dem Motto: „Ein Dorf mistet aus" sind am Samstag zahlreiche Schnäppchenjäger nach Herlazhofen gekommen, um sich an verschiedensten Stellen des Ortes mit Krutscht, Kitsch und Gebrauchswaren einzudecken, die hier für kleines Geld zum Verkauf angeboten wurden. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Ort, konnten die Interessierten an etwa 40 Ständen stöbern und sich nicht nur an gewöhnlichen Gebrauchsartikeln sowie auch an Kuriosem erfreuen. „Unser Antrieb diesen Dorfflohmarkt ins Leben zu rufen, war einfach, dass die Ressourcen, die in den Haushalten nicht mehr benötigt werden, nicht einfach entsorgt und weggeschmissen, sondern weiterverwendet werden", sagte Organisator Gretz. Nach einem Gang durchs Geschehen und ausgestattet mit dick gefüllten Körben und Tüten konnten es sich die Besucher im Garten des Pfarrstadels bei einer Bewirtung, die von der Kirchengemeinde sowie vom Kindergarten organisiert wurde gemütlich machen. Den Ton zur Hockete gab die Örgeli-Gruppe aus Ziegelbach an.