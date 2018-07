Zwischen Punk und Funk, Elektro-Pop und Hammerstimme

„Super Idee“ und „Mal was anderes“: Wen immer man auch beim ersten Summerjam in Wohmbrechts fragte, die Begeisterung war groß. Hunderte von Besuchern bevölkerten den alten Schulhof, hatten einen Platz an den Biertischen gefunden oder es sich auf der Wiese und unter Bäumen bequem gemacht. Wer nichts zum Sitzen fand, blieb eben stehen und schaute zu, was sich auf der Bühne tat.

Und da tat sich einiges, hatte doch die Musikkapelle Wohmbrechts ein gutes Händchen bei der Zusammenstellung des Programms. „Wir haben den Fokus auf lokale Amateurbands gelegt“, erläuterte Fabian Spieler vom Vorstandstrio die Auswahl, die ein breites Spektrum an Musikrichtungen abdeckte. Für den flotten Einstieg sorgten zwei Gruppen der Musikschule Wangen: „Mixt“ hatte fetzigen Rock und Pop im Gepäck, „Jazz Pool“ mitreißenden Jazz und Funk. Danach mischten „Pant Shop Scratchers“ von der Musikkapelle Wohmbrechts das Publikum mit Rock und Punk auf.

„Die Qualität stimmt“, stellte eine Frau aus Maria-Thann zufrieden fest und freute sich nun auf Gina Livia aus Wangen, denn die „hat ne Hammerstimme“. Die selbstgeschriebenen Songs der Wangenerin kamen bei den Zuhörern bestens an. Ebenso der eingelegte Rap „In dein Herz“ mit Spezialgast „TriQ“, bei dem Gina Livia von der Gitarre zum Keyboard wechselte. Einen Extra-Beifall gab es für „Titi“ am Schlagzeug. In eine gänzlich andere musikalische Richtung ging es dann mit Jani und ihrem Elektro-Pop. Die junge Wohmbrechtserin hatte hier ein Heimspiel und wurde lautstark gefeiert. Auch der rappende „TriQ“ wusste zusammen mit ihr erneut zu punkten. Und so zeigte sich, dass es eine coole Idee der Musikkapelle war, mal etwas für junge Leute zu machen. Die hatten sich aus der ganzen Umgebung eingefunden. Wangener Freundinnen und Fußballer aus Wohmbrechts, Opfenbach und Heimenkirch beklatschten die Auftritte, fanden die Veranstaltung „cool und geil“. Auch ein „Spion von der Musikkapelle Niederwangen“ war da. Er wollte sich „ein bissel bilden“, weil in zwei Wochen die „Mediterrane Nacht“ des eigenen Vereins ist.

Barfuß in die heiße Nacht tanzen

In Wohmbrechts brach derweil eine heiße Nacht an, enterten doch jetzt „Only for Tonight“ die Bühne. Die sechs Deuchelrieder rockten das jubelnde Publikum gleich eingangs mit dem Rolling Stones-Hit „Start me up“. Die ersten begannen barfuß zu tanzen. Und ab dem Smokie-Song „Living Next Door to Alice” und Marius Müller-Westernhagens „Sexy“ gab es dann kein Halten mehr. Den Wohmbrechtsern und ihren Gästen gehörte die Nacht.