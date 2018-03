Wettlauf um neues Feuerwehrhaus

Entgegen den bisherigen Überlegungen kann sich der Hergatzer Bürgermeister Uwe Giebl inzwischen auch vorstellen, dass die Gemeinde zunächst das neue Feuerwehrhaus in Wohmbrechts baut – und erst im Anschluss jenes in Maria-Thann. Das machte Giebl bei der Hauptversammlung der Wohmbrechtser Wehr deutlich. „Wir fangen dort an, wo es keinen Gegenwind gibt“, sagte er mit Blick auf die Änderungswünsche in Maria-Thann. Die Feuerwehr Wohmbrechts ist mit der aktuellen Planung für den Neubau zufrieden, stellte Kommandant Marco Nägele fest.

In Wohmbrechts muss die Gemeinde zunächst den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen, bevor sie einen Bauantrag für den Neubau stellen kann, erläuterte Giebl. In Maria-Thann entfallen die ersten beiden Schritte, da sich der Standort innerhalb einer geschlossenen Bebauung befindet. Vor diesem Hintergrund sei immer klar gewesen, dass zunächst in Maria-Thann gebaut werde. Die Änderungswünsche aus der dortigen Feuerwehr verzögerten allerdings die Planung. Offenbar sei „keine Priorität gegeben“, so Giebl. Das Geld für beide Neubauten stehe bereit, machte er deutlich. Die ersten Schritte zur Genehmigung sollen in der April-Sitzung des Gemeinderats erfolgen, kündigte Giebl an. Im Herbst könnte dann Baurecht bestehen.

Giebl bekannte, nach dem Kommandantenwechsel im Vorjahr zunächst skeptisch gewesen zu sein, da mit Marco Nägele ein damals 24-Jähriger den Posten übernommen habe. Er sei in den letzten Monaten aber sehr positiv überrascht. Nägele sowie die weiteren Mitglieder der Führung und des 2017 neu gegründeten Feuerwehrvereins hätten ihre „Aufgabe sehr gut gemacht“.

Ein Jahr ohne Brand

Nägele konnte in seinem ersten Jahresbericht von einem Jahr „ohne echten Brand“ berichten. Brandmeldeanlagen lösten zwar mehrfach ein Ausrücken aus. Zu Löschen gab es aber nichts. So standen technische Hilfeleistungen im Mittelpunkt, so allein vier auf Straßen gefallene Bäume und die Verunreinigung eines Baches.Im Jahr 2017 gab es insgesamt 17 Einsätze.

35 Frauen und Männer sind derzeit in der Feuerwehr Wohmbrechts aktiv, darunter zehn Atemschutzträger und sieben Maschinisten. Sie hielten sich mit zahlreichen Übungen einsatzbereit, darunter eine Großübung an Schloss Syrgenstein. Jugendwartin Lisa Wißelinck berichtete von der gemeinsamen Jugendfeuerwehr mit Opfenbach und Maria-Thann. Fünf der 27 Jugendlichen stammten 2017 aus Wohmbrechts. Sie wechseln nun aber nach und nach zu den Aktiven, sodass neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr gefragt sind.

Zeh will „Mäßigung“

Kreisbrandmeister Heribert Mayr sensibilisierte die Wohmbrechtser Feuerwehr hinsichtlich der richtigen Verkehrsabsicherung. Sie sei aufgrund der „gefährlichen Straßen“ B 12 und B 32 besonders wichtig. Der zweite Bürgermeister der Gemeinde Hergatz, Michael Zeh, appellierte an die Kreisbrandinspektion, die Feuerwehr Maria-Thann „zur Mäßigung aufzurufen“, was die Wünsche hinsichtlich des neuen Feuerwehrhauses angehe. Hilfeleistung lasse sich auch „im normalen Rahmen bewältigen“. Zu bedenken seien stets auch die laufenden Kosten eines Neubaus beziehungsweise einer Neuanschaffung. Kreisbrandmeister Heribert Mayr machte hier jedoch deutlich: „Wir wollen uns da nicht einmischen. Die Feuerwehrausstattung ist Sache der Gemeinde. Diese muss das regeln.“

Der Vorsitzende des Feuerwehr-vereins, Michael Wagner, berichtete von den kameradschaftlichen Aktivitäten wie dem Besuch der Floriansmesse in Maierhöfen und dem Feuerwehr-Frühschoppen beim Oktoberfest in Weiler. Beim „Fest der Begegnung“ habe sich der Verein beteiligt und vergeblich auf Nachwuchs gehofft. Heuer soll wieder ein eintägiger Ausflug stattfinden.