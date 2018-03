Rat plant 4000 Euro für LED-Straßenlampen ein

Anfang März hat Kämmerer Frank Achberger im Hergatzer Gemeinderat den Haushalt für 2018 vorgestellt, der ein Gesamtvolumen von fast acht Millionen Euro umfasst (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung war Beratung angesagt. Die Räte hatten also zwei Wochen Zeit, sich die 113 Seiten zum laufenden Geschäft und 64 zum investiven Bereich (Vermögenshaushalt) zu Gemüte zu führen.

Bürgermeister Uwe Giebl rief Seite für Seite auf, Andrea Steffey von der Gemeindeverwaltung nahm anstelle des entschuldigten Kämmerers Korrekturen vor, wo dies gewünscht war. Neben dem Gemeindechef hatten sich zu Beginn der Sitzung gerade mal sechs Räte eingefunden. Zwei kamen später nach. Auch das Zuhörerinteresse an der Haushaltsberatung hielt sich in Grenzen, einzig die frühere Gemeinderätin Maria Wagner lauschte dem, was nun kommen würde. Was kam, waren viele Fragen zu einzelnen Positionen und wenige Änderungswünsche.

Auf Vorschlag von Michael Zeh wurden 60 000 Euro für einen Tank am Wohmbrechtser Sportplatz eingestellt. In diesem soll Schichtenwasser aus Sonnenhalde und Neubaugebiet aufgefangen werden, das der Bewässerung des Sportplatzes dienen wird. Auf Wunsch von Frank Jehle stehen nun 4000 Euro für Umrüstung auf LED-Straßenlampen im Haushalt. Seiner Anregung, seitens der Gemeinde eine E-Ladestation für Autos zu installieren, wollten die Räte aktuell nicht folgen. Im Finanzplan für 2019 wurden 50 000 Euro für Sanierungsarbeiten am Friedhof Wohmbrechts eingearbeitet.

Im laufenden Geschäft setzten die Räte bei einer Position der Feuerwehr Maria-Thann den Rotstift an. Die von der Wehr beantragten 19 500 Euro für Aus- und Fortbildung wurden auf auf 3500 Euro heruntergefahren, exakt die Summe, die auch für die Wohmbrechtser Wehr vorgesehen ist. Michael Zeh stellte hierzu fest: „Ausbildung auf Vorrat geht gar nicht.“

Florian Gsell meinte, dass die Feuerwehren sich schon absprechen sollten, um aufs gleiche Budget zu kommen. Christian Renn merkte an, dass die Diskussion hierzu schwierig ist. Manche Positionen fielen auch in Wohmbrechts höher aus. Abgesehen davon gebe es dort eine gewisse Genügsamkeit. Wolfgang Zodel machte den Vorschlag, das Budget künftig auf eine Größenordnung in gleicher Höhe zu deckeln. Weil man schon bei der Feuerwehr war, wollte Zeh den Stand zum Bau des Feuerwehrgerätehauses in Maria-Thann wissen. Da müsse man wohl noch Gespräche mit Gemeindeunfallversicherung und Regierung von Schwaben führen, antwortete Gemeindechef Giebl. Zodel sprach den Bolzplatz auf dem Pausenhof der Grundschule Wohmbrechts an und schlug vor, den Rasen durch einen Kunstrasen oder besser noch Tartan zu ersetzen. Damit werde auch der Verschmutzung der Turnhallenwand, die heuer in einer Kunstaktion von den Schülern bemalt werden soll, vorgebeugt.

Christian Renn wies darauf hin, dass man sich dringend Gedanken machen müsse, wie es mit alten Pfarrhof und Bodenmüllerhaus in Wohmbrechts weitergeht. Und Wolfgang Zodel mahnte: „Wir müssen mehr Straßen richten.“ Beschlossen wird der Haushalt mit den endgültigen Zahen in der Aprilsitzung des Hergatzer Rats.