„Maibaumausleiher“ schlagen zu

Jetzt hat es auch den Maibaumverein Itzlings erwischt: Der in einer Scheune deponierte Maibaum wurde gestohlen. Und gegen eine Auslöse wieder herausgerückt. Der rund 30 Meter hohe Baum konnte rechtzeitig aufgestellt werden und die Segnung durch Kaplan Manoj Kuriakose wie geplant am 1. Mai vormittags erfolgen.

Der Maibaumklau im Hergatzer Ortsteil hatte sich reichlich ungewöhnlich und geheimnisvoll gestaltet. Hatte sich doch am Montagvormittag ein anonymer Anrufer gemeldet und erklärt, dass der Itzlingser Maibaum gestohlen wurde.

Das hatten die Vereinsmitglieder natürlich inzwischen auch gemerkt und einen Aufruf gestartet, wer etwas über den Verbleib des Baums weiß. „Wir warteten gespannt, ob sich jemand meldet“, erzählt Schriftführer Edwin Miller. Erst nach 16 Uhr sei am Montag dann ein Anruf eingegangen – wiederum anonym. Dem Maibaumverein sei gesagt worden, dass er ein gutes Angebot machen solle, so Miller. In einstündigen Verhandlungen mit den Maibaumdieben per Messengerdienst WhatsApp sei dann ein Grillfest mit vier Kästen Bier, einer Kiste Sprudel und Steaks ausgehandelt worden. Die Identität der Diebe sei da immer noch nicht bekannt gewesen.

Bei der Übergabe gegen 20 Uhr habe man dann nicht schlecht gestaunt, als unter den neun Beteiligten fünf Bekannte aus der direkten Nachbarschaft dabei waren, berichtet Miller. Die nach eigenen Angaben zusammengewürfelte Truppe, die nichts mit einem Verein in der Gemeinde Hergatz zu tun haben will, habe sich als „Maibaumausleiher“ bezeichnet, die spontan gehandelt hätten. Nach der Übergabe habe man, „wie es unter Kameraden üblich ist“, in gemütlicher Runde zusammen mit den Maibaumdieben, respektive -ausleihern, zusammengesessen und die Geschehnisse des Tages besprochen, so Edwin Miller.

Für ihn gehört der Maibaumklau schon irgendwie dazu zur Tradition, „ist eine Gaudi“. Eine bisschen genervt habe, dass sich die Diebe so spät meldeten und eine solche Geheimniskrämerei um sich gemacht haben. Aber letztendlich sei ja alles gut ausgegangen, sagt Miller, der der sich über den großen Besucherandrang beim Maibaumaufstellen und beim Fest in Stiefenhofers Stadel freute, in dem die Musikkapelle Wohmbrechts für Stimmung sorgte.