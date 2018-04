Kreisstraße bei Wohmbrechts wird erneuert

Die Straßenbauarbeiten auf dem zweiten Bauabschnitt der Kreisstraße LI 7 zwischen Zwiesele und Wohmbrechts beginnen ab Montag, 23. April, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit.

In diesem 2,1 Kilometer langen Deckenbaubereich zwischen der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße von Spattweg beziehungsweise Opfenbach her in Zwiesele und der Einmündung in die Bundesstraße 32 in Meckatz wird die Asphaltdeckschicht erneuert und zur Oberbauverstärkung eine Asphaltbinderschicht eingebaut. Außerdem wird die Querneigung in zwei Kurvenbereichen mittels Vorprofilierung erhöht sowie die Entwässerungseinrichtungen und die Pflasterzeilen saniert beziehungsweise erneuert.

Insgesamt investiert der Landkreis Lindau in diese Baumaßnahme rund 650 000 Euro. Zunächst werden die Straßenbauarbeiten unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs mit einer Baustellenampel durchgeführt. Voraussichtlich ab dem 14. Mai wird dann die Kreisstraße für drei Wochen für die Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt. Der genaue Zeitpunkt wird nochmals gesondert bekanntgegeben.