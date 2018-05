Kreative Graffiti schmücken Turnhallenwand

Die Viertklässler der Grundschule Wohmbrechts haben die Fassade der Turnhalle verschönert. Wo vorher ein ältliches Weiß mit Schmutzflecken das Bild prägte, ziert nun bunte Graffiti-Kunst die Außenwand neben dem Bolzplatz des Pausenhofs.

„Klasse, Wahnsinn“, meinte Klassenlehrerin Anja Fesser zu dem Ergebnis der dreitägigen Kunstaktion. Am ersten Tag grundierten drei Papas die Turnhallenwand, während die Kinder unter Anleitung von Carlos Lorente von der Graffiti-Akademie „Style Scouts“ in Nürnberg schon mal den Umgang mit Spraydosen übten. Am zweiten Tag machten sich dann 17 Viertklässler daran, den jeweiligen Hintergrund für die Buchstaben des Abc zu gestalten, die die Wand schmücken sollen. Am dritten Tag übertrugen die Kinder ihre kreativen Buchstaben-Entwürfe auf die Wand, machten das U zur Raupe und das X zum Stern. Auch Elke Zimmermann, Vorsitzende des Fördervereins Grundschule, packte tatkräftig mit an.

Carlos Lorente ist mit dem Ergebnis „glücklich“, arbeitet er doch normalerweise erst mit Kindern ab zwölf Jahren. Seine Akademie – die einzige für Graffiti-Kunst in Deutschland – hat schon mehrere Projekte an Schulen und Jugendeinrichtungen gemacht.

Der Förderverein der Grundschule trägt zwei Drittel der Kosten, die Gemeinde übernimmt ein Drittel.