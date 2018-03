Bürgerversammlung in Hergatz steht im Zeichen des Breitbandausbaus

Die Pläne für den Breitbandausbau in Hergatz stehen, in rund drei Wochen soll es losgehen mit den Bauarbeiten. Über diesen Stand der Dinge berichtete Projektbegleiter Michael Tröndle von der Deutschen Telekom in der sehr gut besuchten Bürgerversammlung in der Turnhalle in Wohmbrechts.

Tröndle geht davon aus, dass die Arbeiten wie geplant bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können. Per sogenanntem VDSL-Vectoring eigenwirtschaftlich von der Telekom ausgebaut werden die Ortsteile Staudach und Muthen. Mit der Glasfaserverlegung zu den vorhandenen Kabelverzweigern und neuer Technologie für die Kupferleitungen (Vectoring) lassen sich im Download Datenübertragungsraten bis zu 100 Megabit in der Sekunde (Mbit/s) erzielen. Aktuell keine Maßnahmen vorgesehen sind im Bereich Hergatz/Bahnhof, wo bereits bis zu 40 Mbit/s möglich sind. Über das Förderprogramm im Rahmen der Bayerischen Breitbandinitiative werden die weiteren Ortsteile versorgt. Maria-Thann, Wohmbrechts, Engelitz und Itzlings kommen über VDSL-Technik an schnelleres Internet. Die Übertragungsraten liegen bei bis zu 50 Mbit/s. Das Vierfache an Schnelligkeit garantiert die FTTH-Technik, in der Glasfaser bis zum Grundstück verlegt wird. In diesen Genuss kommen die Bewohner von Schwarzensee, Schreckelberg, Edelitz, Lengatz, Möllen, Beuren und Grod. Ob sie das nutzen und einen Hausanschluss haben wollen, erkundet die Telekom derzeit.

Rund zwei Drittel der angeschriebenen Bürger hätten sich zurückgemeldet, sagte Tröndle. Die restlichen sollen über einen weiteren Aufruf im Amtsblatt oder auch direkt an die Rückmeldung erinnert werden. Insgesamt werden in Hergatz 23,5 Kilometer Glaskabel und Mikrorohre verlegt. Tiefbaumaßnahmen braucht es auf einer Länge von knapp 12 Kilometern, davon 9,1 Kilometer im unversiegelten Tiefbau. Eine oberirdische Linienführung wird auf einer Länge von 1,9 Kilometern erweitert beziehungsweise hergestellt. Gut 12,5 Kilometer Länge umfasst das Auslegen des Speednetrohrverbandes (Nutzung bestehender Rohrsysteme). Für den Aufbau der Systemtechnik müssen insgesamt sieben Multifunktionsgehäuse vergrößert oder neu aufgebaut werden.

„Weiße Flecken“ erschließen

Weil es noch „weiße Flecken“ in der Gemeinde gibt, strebt die Gemeinde an, in ein weiteres Förderverfahren des Freistaats einzusteigen: das im letzten Jahr aufgelegte Programm mit Höfe-Bonus, das Glasfaser bis ins Haus bringt. Dazu braucht es wiederum eine Markterkundung, wie Planer Josef Ledermann vom gleichnamigen Ingenieurbüro erläuterte. Ledermann schätzt, dass hier 100 Höfe einbezogen werden können und auch der Ortsteil Adelgunz. Den Beschluss, in das Höfe-Programm einzusteigen, könnte der Gemeinderat im April fassen, meinte Ledermann, der die Vorarbeiten bis dahin abgeschlossen haben will. Von Adelgunzer Bürgern hatte es bei der Fragerunde heftige Kritik an den aktuellen Ausbauplänen gegeben, bei denen man nicht berücksichtigt war.

Dass Vectoring und damit doppelte Geschwindigkeit technisch möglich ist, aber wegen der EU-Förderrichtlinien in den Ausbaugebieten nicht genutzt werden kann, wurde in der Diskussion ebenfalls moniert. Tröndle machte deutlich, dass das ein politisches Thema sei. Bürgermeister Uwe Giebl unterstrich, dass der Projektbegleiter der Telekom da der falsche Adressat für Vorwürfe ist. Glasfaser gehöre überall bis ins Haus, alles andere sei veraltet, kritisierten Alfred Prestel und Ulrich Gärtner. Das sei nicht finanzierbar, stellte Tröndle fest. Rege von den Bürgern in Anspruch genommen wurde das Angebot von Michael Tröndle und Josef Ledermann, auch nach dem offiziellen Ende der Versammlung für spezielle Fragen zur Verfügung zur stehen.