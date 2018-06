„Ich hätte nie gedacht, dass es so schön wird“

Etwa 720.000 Euro sind in den vergangenen zwei Jahren in die Sanierung des katholischen Gemeindehauses in Hauerz investiert worden. Nun sind die Maßnahmen abgeschlossen. Pfarrer Stefan Maier segnet am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr das Gebäude, bevor am Folgetag ein Tag der offenen Tür auf dem Programm steht.

Schlicht, ziemlich geschmackvoll und absolut behindertengerecht gestaltet, so präsentiert sich das neu konzipierte katholische Gemeindehaus im Herzen von Hauerz künftig den Besuchern. „Die Sanierungsarbeiten haben zwar lange gedauert. Dafür sind wir aber ordentlich belohnt worden. Unser Dank gilt Architekt Christian Welte, der sich hier mit Herzblut eingesetzt hat“, sagt Richard Waizenegger, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates Hauerz. „Ich hätte nie gedacht, dass es mal so schön wird“.

Als wahres Schmuckstück des sanierten Gebäudes stellt sich insbesondere der neu geschaffene Gemeindesaal dar, der durch seine großen Fenster im Giebel einen herrlichen Blick nach draußen sowie auf die Kirche St. Martin bietet und zusätzlich über eine Fußgängerbrücke barrierefrei zugänglich ist. Ein Umstand, der künftig mühelos auch Feierlichkeiten im Schwesterngarten erlaubt.

Anders als ursprünglich geplant, soll laut Waizenegger in naher Zukunft die Pfarrbücherei, die sich momentan noch im gegenüberliegenden Pfarrhaus befindet, im neu gestalteten Gebäude ihren Platz finden. Dieser Möglichkeit sei durch den Auszug der bisherigen Kreissparkassen-Filiale und eines somit freigewordenen Raumes zustande gekommen, erklärt er. Ein Bankautomat sowie ein Kontoausdrucker stehen jedoch nach wie vor im Haus zur Verfügung.

Untergebracht ist künftig hier auch das Pfarrbüro sowie ein Zimmer für die Ministranten.

Segnung und Tag der offenen Tür

So ein Anlass muss natürlich gefeiert werden. Offiziell beginnt das Fest am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr mit der Segnung des Hauses die von Pfarrer Maier vorgenommen wird. Im Rahmen der Festlichkeiten informieren Architekt Welte sowie Waizenegger über die Baumaßnahmen. Anschließend gibt es einen Stehempfang mit Getränken und Häppchen. Besichtigt werden können die neu renovierten Räume bereits ab 19 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der von Stadtpfarrer Maier zelebriert wird. Mitgestaltet wird dieser vom Hauerzer Kindergarten. Im Anschluss lädt die katholische Kirchengemeinde zu einem Tag der offenen Tür. Für die Bewirtung mit einem kleinen Mittagstisch sowie mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Der Erlös aus der Feierlichkeit kommt dem Pfarr- und Gemeindehaus zugute.