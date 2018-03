Hauerzer Volleyballerinnen sichern sich Meisterschaft

Im vorletzten Saisonspiel in der A-Klasse Süd 2 haben sich die Volleyballerinnen des SV Hauerz den Titel gesichert. das 3:0 gegen den SV Ingoldingen-Muttensweiler-Steinhausen reichte zur Meisterschaft, weil gleichzeitig der direkte Verfolger TSB Ravensburg verlor.

Der SV Ingoldingen-Muttensweiler-Steinhausen trat in zusammengewürfelter Besetzung an, was sich auch im Spiel deutlich zeigte. Die Hauerzerinnen ließen sich vom unruhigen Spiel der Gegner nicht anstecken und gewannen den ersten Satz souverän mit 25:13. Auch im zweiten Satz fanden die Gegner nicht ins Spiel und die Hauerzerinnen konnten druckvoll den Satz mit 25:10 gewinnen. Im dritten Satz sammelten sich die Gegnerinnen und kamen ins Spiel. Das Ergebnis war deshalb deutlich knapper, wurde aber dennoch von Hauerz mit 25:21 gewonnen. So waren die drei wichtigen Punkte für den Erhalt des ersten Tabellenplatzes gesichert. Der Jubel war groß, als bekannt wurde, dass Ravensburg sein Spiel verloren und somit alle Chancen auf den ersten Tabellenplatz verspielt hatten.