Badesaison im Hauerzer Freibad hat am 19. Mai begonnen

Das Freibad in Hauerz ist seit dem 19. Mai wieder in Betrieb. Bisher wurden bereits über 130 Familien- und Saisonkarten verkauft. Für die Sicherheit im Bad sorgen Bademeisterin Elena Frana sowie zahlreiche Rettungsschwimmer der DLRG. Geöffnet ist das Freibad in Hauerz von Montag bis Freitag, täglich von 13.30 bis 19 Uhr. Samstags und sonntags sowie in den Sommerferien von 11 bis 19 Uhr. Jeweils ein Tag in der Woche muss das Bad aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen geschlossen bleiben. Dieser Schließtag wird jeweils und kurzfristig anhand der jeweiligen Wetterprognosen festgelegt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07568 / 209. Foto: Gisela Sgier