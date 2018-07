42 Jahre an der gleichen Tafel

Die Grundschule Haslach ist eine der kleinsten Grundschulen im Land. 40 Schüler werden dort von drei Lehrerinnen unterrichtet. Eine davon ist Rektorin Hildegard Dengler. Die 64-Jährige arbeitet seit 1976 in Haslach – seit sie 22 Jahre alt war und ihr Referendariat an der Schule absolvierte. Zum Ende des Schuljahres verlässt sie nun die Grundschule, nachdem sie sie zehn Jahre lang geleitet hat.

„Als ich 1976 in Haslach anfing, hatte meine erste Klasse 41 Fünftklässler“, erinnert sie sich. Damals galt die Regelung, dass alle Roter, Haslacher und Tannheimer Hauptschüler die fünfte und sechste Klasse in Haslach besuchen und danach die siebte, achte und neunte in Tannheim. Die Jahrgänge waren groß und die Klassen dementsprechend auch. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Die Hauptschule gibt es nicht mehr und es besuchen nur noch Haslacher Kinder die Grundschule. Jedes Jahr kommen zehn Erstklässler dazu. Nicht genug, um daraus eine eigene Klasse zu machen. Die Erst- und Zweitklässler sowie die Dritt- und Viertklässler werden daher zusammen unterrichtet, was nicht immer einfach ist.

Eigene Wege finden

Die drei Lehrerinnen haben ein System entwickelt, nach dem es ihnen gelingt, die Klassen wenigstens in den grundlegenden Fächern Deutsch und Mathematik zweimal die Woche zu trennen. Platz gibt es in dem großen Gebäude genug. „Die Erstklässler müssen ja erst einmal die Buchstaben lernen, da macht es keinen Sinn, immer nur zusammen zu unterrichten“, erklärt die Pädagogin. Auch sonst gibt es viele Situationen im Alltag, in denen die drei Frauen ihren eigenen Weg gehen müssen, denn die Lehrpläne des Kultusministeriums sind auf größere Grundschulen ausgerichtet. So müsste eigentlich die Grundschule jede Menge Beauftrage für diverse Sonderaufgaben haben, wie etwa einen Medienbeauftragten, einen Datenschutzbeauftragten oder einen Chancengleichheitsbeauftragten. „Es gibt über 20 solcher Jobs, die ich theoretisch auf uns drei verteilen müsste, doch das meiste davon brauchen wir einfach nicht“, sagt Dengler. Denn bei 40 Kinder, von denen sie bei vielen auch schon die Eltern unterrichtet hat, funktioniert das Unterrichten anders als einer größeren Schule. „Wir wissen, welchem unserem Schüler es gerade nicht gut geht, weil die Oma gestorben ist oder wer mit wem Streit hat“, berichtet sie.

Was sich verändert hat

Wobei, zu hundert Prozent stimme das nicht mehr. Denn auch in einer kleinen Gemeinde wie Haslach, mit seinen rund 1000 Einwohnern, hat sich die Welt in den vergangenen 40 Jahren verändert. Dengler berichtet, dass vor einigen Jahren einige rumänische Familien nach Haslach gezogen sind – „und manche der Eltern können bis heute kein Deutsch“. Die Kinder würden die Sprache schnell lernen, „doch sie übersetzen ihren Eltern nicht alles, was wir ihnen sagen und da gibt es manchmal Schwierigkeiten mit der Kommunikation und Zusammenarbeit“, deutet sie an.

Kein Waldnachmittag mehr

Doch auch anderes hat sich im Lauf der Zeit geändert. Eine der ersten Dinge, die Hildegard Dengler an der Schule eingeführt hat, war der Waldnachmittag. Jede Woche geht sie mit den Erst- und Zweitklässlern hinaus in die Natur und unterrichtet dort. „Meine Erfahrung ist, dass man fast jedes Fach draußen unterrichten kann“, sagt sie und zählt auf: „wir zählen die Bäume, wir dividieren im Laufen, wir lernen Gedichte auswendig über die Natur, wir bringen Blätter und anderes mit, um daraus Kunst zu schaffen.“ Für sie ist es die liebste Stunde in der Woche. Bei jedem Wetter raus in die Natur zu gehen, sei allerdings heute nicht mehr allen Kindern und Eltern recht. „Manche Mütter behalten ihre Kinder dann zuhause, weil der Himmel grau ist oder es nieselt – das war früher ganz anders“, verrät die Pädagogin. So oder so: Da ihre Stelle vorerst unbesetzt bleibt, wird es auch den Waldnachmittag nicht mehr geben.

Alles in allem geht Hildegard Dengler mit einem weinenden und einem lachenden Augen in den Ruhestand. Ihre Arbeit habe ihr immer sehr viel Freude bereitet und sie habe in Haslach ein tolles Team gehabt. Und ihre Entscheidung, Rektorin an dieser Grundschule zu werden, habe sie keinen Tag bereut.