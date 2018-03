Wenn das Hobby Reiten zum Beruf wird

„Es hat alles hobbymäßig angefangen“, sagt Julia Fitz aus Haisterkirch über den Reitsport. Sie hat sich den Traum vieler junger Mädchen wahr gemacht und ihre Leidenschaft zum Beruf werden lassen. Als ausgebildete Pferdewirtin und Pferdewirtschaftsmeisterin reitet die 30-Jährige Pferde anderer Reitställe, bildet Jungpferde aus, startet auf Turnieren und gibt Reitunterricht. Für ihre guten Leistungen während ihrer Ausbildungen erhielt Fitz sogar eine renommierte Auszeichnung.

„Ich habe mich damals selbst zu Reitstunden angemeldet“, erzählt die heute 30-Jährige und lacht. Ihre reiterliche Laufbahn begann, als sie etwa sechs Jahre alt war. Zunächst wuchs sie in Baienfurt auf, die Familie zog bald auf einen Hof nach Mühlhausen. Auch die Eltern waren Tiernarren, es zogen immer mehr Pferde im eigenen Stall ein. Mit etwa zwölf Jahren startete Fitz erstmals auf Springturnieren, später in der Dressur und betrieb die Reiterei in den folgenden Jahren immer ernsthafter. Zunächst wollte die junge Reiterin aber einen anderen Berufsweg einschlagen. „Ich habe immer gesagt, ich will viel reiten, aber das nicht hauptberuflich machen“, erinnert sich die Haisterkircherin zurück. Also entschied sich Fitz nach dem Abitur zunächst für ein Biologiestudium in Ulm. Das hat sie nach dem fünften Semester aber wieder abgebrochen. „Ich war sauunglücklich und wusste, der Job im Labor ist nichts für mich“, sagt Fitz über die Studienzeit.

Also machte die leidenschaftliche Pferdenärrin ab 2011 auf dem Gestüt Beck in Eberhardzell eine Ausbildung zur Pferdewirtin. Wegen ihrer sehr guten Prüfungsergebnisse erhielt sie die sogenannte Stensbeck-Plakette, eine der wichtigsten Auszeichnungen für ausgebildete Reiter. „Die Auszeichnung wird nicht oft vergeben“, kann Fitz mit Stolz sagen. 2013 zog sie mit ihrem Mann nach Haisterkirch, gab Reitunterricht auf dem Hof Kohler in Risseg, bildete Pferde aus und erzielte erste Erfolge in der M-Dressur. Rückendeckung erhielt sie immer von ihrer Familie. Auch, als gesundheitliche Probleme auftraten. Eine Kniearthrose zwang sie zum Umdenken. Nach erneutem, aber kurzem Liebäugeln mit dem Bio-Studium entschied sich die Haisterkircherin für eine Weiterbildung bei einer bekannten Reitausbilderin. „Ohne Reiten ging es einfach nicht“, sagt Fitz schulterzuckend.

Fitz kennt auch die Nachteile

Viele junge Reiterinnen haben wohl den Traum, hauptberuflich mit Pferden zu arbeiten. Fitz weiß aber auch um die Nachteile. Lange und unregelmäßige Arbeitszeiten, Wochenendarbeit und dazu noch je nach Saison Turniere – „In den Reitsport muss man Herzblut und Leidenschaft stecken“, sagt die passionierte Reiterin. Nach der ersten Ausbildung entschied sie sich schließlich noch für die Ausbildung zur Pferdewirtschaftsmeisterin.

In der nebenberuflichen Meisterausbildung war ein Großprojekt, ein Pferd innerhalb eines Jahres bis zu einer bestimmten Turnierklasse (bei Fitz die Klasse M) auszubilden. Dies gelang der Berufsreiterin mit der Stute „Dark Rose“ von der Pferdezucht Marquart in Uttenweiler und ihrem eigenen Wallach „Qeks“. Die Ausbildung schloss die Haisterkircherin mit der Gesamtnote 1,7 ab, in der wichtigsten Teilprüfung, dem Reiten, erhielt sie eine 1,0. Wieder bekam sie die renommierte Stensbeck-Auszeichnung.

Seit der Abschlussprüfung Ende Februar arbeitet Fitz als selbstständige Ausbilderin. „Es gibt viele gute Reiter. Aber Pferde alleine auszubilden, ist noch mal eine andere Sache“, weiß die erfahrene Pferdewirtschaftsmeisterin. Derzeit reitet sie zwei eigene Pferde sowie mehrere Pferde in Ställen in Bad Wurzach, Schwendi, Eberhardzell und Uttenweiler. Die beiden „Meisterpferde“ stehen auf einem kleinen Hof nahe Haidgau, trainieren kann Fitz beim Reitverein Wurzach. Als Ausgleich und als Abwechslung unternimmt Fitz mit ihren Sportpferden auch einfach mal gemütliche Ausritte ins Gelände. Als nächstes großes Ziel steht Ende April das Turnier in Bad Wurzach an sowie auf längere Sicht die schwere Turnierklasse S.