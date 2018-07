Wanderfieber: 1200 Teilnehmer sind auf den Beinen

Gar nicht ungewöhnlich wertete Kurt Killenberger, der auch schon seit 30 Jahren zum Vorstandsteam der Wanderfreunde Bad Waldsee-Haisterkirch gehört, die riesige Teilnehmerzahl bei den 45. Volkssporttagen mit Start und Ziel bei der Gemeindehalle in Haisterkirch. Er sitzt an beiden Tagen an der Anmeldekasse und registriert die Teilnehmermeldungen. Um die Mittagszeit am Sonntag konnte er ganz stolz verkünden, dass die 1000er-Grenze schon geknackt ist.

Für das 40-köpfige Team um die beiden Vorsitzenden der Wanderfreunde Bad Waldsee-Haisterkirch Peter Slansky und Ingrid Sonntag war es eine gewaltige Herausforderung, einen solchen Ansturm vor allem am Sonntagmorgen zu bewältigen. Die Halle war schon gegen 11 Uhr proppenvoll, Stühle gab es keine mehr, und so schleppte man eben noch Biergarnituren herbei. Die Bedienungen, auch die sind ehrenamtlich im Einsatz, besorgten im Eiltempo Essen und Getränke. Wartezeiten mussten bei dem Andrang aber einfach hingenommen werden.

Frost und Sonnenschein

Eisiger Ostwind am Samstag und zweistellige Minustemperaturen am Sonntagmorgen störten wenig, wichtig war, dass es trocken und vor allem richtig sonnig war. In kleineren und größeren Pulks marschierten die Wanderfreundinnen und Wanderfreunde los entlang des Haisterbachs, um sich dann ab Hittelkofen auf den Höhenweg zu begeben.

Am Samstag wie am Sonntag trafen die ersten Wanderfreunde schon vor 7 Uhr ein. Sie kamen wieder aus allen Regionen Süddeutschlands, aus Vorarlberg und der Ostschweiz. Etliche starteten samstags in Mittelurbach bei der Filiale der Bäckerei Gueter, um gleich den permanenten Urbacher Wanderweg zu absolvieren und anschließend um 9 Uhr in Haisterkirch wieder auf Kilometerjagd zu gehen. Recht sportlich nutzen etliche Teilnehmer dieses Winterwandern. So legten beispielsweise zwei Marathonläufer aus Fürstenfeldbruck und der Wanderwart der Wanderfreunde Betzingen (Reutlingen), Robert Rist, 35 Kilometer joggend zurück. „Wir nutzen die ausgeschilderten Wegstrecken und gerne auch den Versorgungsservice mit kostenlosen heißen Getränken, um uns uns so auf die Laufsaison vorzubereiten. „Ich selber teste mich für die „Ulmer Laufnacht“, da will ich wieder die 100 Kilometer-Strecke bewältigen“, meinte der sportliche Wanderwart. Es ärgert ihn, dass die Volkswandertage von manchen belächelt werden, dabei würde doch viel für Gesundheit und Geselligkeit getan.

Die meisten Wanderfreunde genießen das eher gemütliche Wandern und die Ausblicke in die Landschaft. Wie eine Ravensburger Gruppe bestätigte, die sich in der Höhe über Hittelkofen am Anblick der prächtigen Haistergauer Moränenlandschaft erfreute und die Streckenführung überschwänglich lobte. Die Startgebühr von 1,50 Euro zahlen sie gerne, auch wegen des Versicherungsschutzes.

Ein kurzes Interview gab auch Johann Dodek von den Wanderfreunden aus Vogt. „Ich habe in all den Jahren inzwischen bei den Volkssporttagen etwas über 85 000 Kilometer zurückgelegt.“ Hut ab vor diesem Laufsportler, der mit dieser Kilometerleistung ja zweimal die Erde umrundet hätte.

Vorbildliche Ehrenamtsleistung

Seien es nun die Schälgruppen, die sich um 6 Uhr morgens treffen, um einen frischen, schmackhaften Kartoffelsalat zu bereiten, die Dienstleister in den Kontrollstellen (in Hittelkofen bei der Schreinerei Bucher-Wirth hatten dies die Aulendorfer Wanderfreunde übernommen), der kostenlose Transferdienst mit Kleinbus zum Bad Waldseer Bahnhof, die Helfer beim Stempeln und bei der Ausgabe der Preise, alle verrichten ihre Dienste ehrenamtlich. Nur so kann der Verein überleben, versicherte Peter Slansky nach seiner Dankesansprache. Bei der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes Bad Waldsee und bei der Freiwilligen Feuerwehr Haisterkirch bedankte er sich für deren Mithilfe und Einsatzbereitschaft.