Wanderer besuchen den Haistergau

Der Schwäbische Albverein lädt alle Interessierten am Sonntag, 6. Juni, zu einer kostenlosen Wanderung in den Haistergau ein. Die Wanderung richtet sich an alle, die -- egal ob Mitglied oder Nichtmitglied des Schwäbischen Albvereins -- . ihre Region besser kennen lernen möchten. Die Wanderung führt mit schönen Aussichten von Haisterkirch zur Grabener Höhe mit Panoramablick auf die Alpenkette und das Wurzacher Ried. Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch der Wallfahrtskapelle St. Sebastian, die dem Patron der Pestkranken geweiht wurde. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Haisterkirch auf dem Parkplatz bei der Turnhalle. Die Wanderung wird etwa von13 bis 17 Uhr dauern, die Strecke ist etwa zwölf Kilometer lang. Es wird von einer reinen Gehzeit von etwa drei Stunden ausgegangen. Auf- und Abstiege sind gering. Der Wanderführer ist Erich Stark, Telefon (07355)1481. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich