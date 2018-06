Musikverein Haisterkirch bereitet sich Weinachtkonzert vor

Der Musikverein Haisterkirch veranstaltet am Samstag, 19. Dezember, ein Weihnachtskonzert. Beginn ist um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Haisterkirch. Auf dem Konzert mit Dirigent Gerhard Staiger werden Musikstücke wie zum Beispiel den „Reitermarsch“, „The Mission“, „Sagen aus Alt-Innsbruck“, „Brilliant Beatles“ oder „Lord Tullamore“ gespielt.

Dieses Jahr hat der Verein drei Nachwuchsmusiker in seinen Reihen, die ihr erstes Weihnachtkonzert bestreiten. Dies sind an der Trompete Simone Büchele, an der Klarinette Leonie Waibel und am Schlagzeug Fabian Lessig. Bereits am Donnerstag, 12. November und Freitag, 13. November, fand das alljährliche Probenwochenende in der Gemeindehalle in Haisterkirch statt. Foto: Privat