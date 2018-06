Leuchttürme in der Bildungslandschaft

Zum siebten Mal hat die Bildungsstiftung der Kreissparkasse Ravensburg außergewöhnliche Projekte gewürdigt. Insgesamt 29 Bewerbungen gab es in diesem Jahr, am Montag wurden die fünf Preisträger mit einem Preisgeld von je 2000 Euro für ihr Engagement und die Bedeutung ihrer Bildungsprojekte belohnt.

Alle zwei Jahre wird der Bildungspreis verliehen. Die Gewinner werden von den Mitgliedern des Kuratoriums bestimmt, die im Bereich Bildung tätig sind. Für ihre Projekte sind diesmal die Edith-Stein-Schule und das Albert-Einstein-Gymnasium aus Ravensburg, das Gymnasium Weingarten, das Rupert-Neß-Gymnasium Wangen und die Abt-Hermann-Vogler-Schule aus Haisterkirch ausgezeichnet worden.

Als am 4. Dezember 2001 die Ergebnisse des ersten internationalen Pisa-Tests veröffentlicht wurden, lösten diese einen Abgesang auf die deutsche Bildungslandschaft aus. Das war die Geburtsstunde der Idee der Kreissparkasse Ravensburg, eine Bildungsstiftung ins Leben zu rufen. Mit dem Bildungspreis belohnt die Stiftung seither schulische Projekte, die sich durch besonderes Engagement seitens der Lehrer sowie der Schüler und ihrer Eltern auszeichnen. Landrat Kurt Widmaier sprach als Vorsitzender des Kuratoriums der Bildungsstiftung in seiner Begrüßungsrede von „Orientierungspunkten“ und „Bildungsleuchttürmen“.

Bei der Wahl der Bildungspreisträger kommt es nicht auf die Größe der Schulen an. Bestes Beispiel hierfür ist die Abt-Hermann-Vogler-Schule in Haisterkirch, die sich in diesem Jahr über das Preisgeld von 2000 Euro freuen durfte. Die gerade einmal rund 70 Schüler sind beinahe vollzählig in das jährliche Musical-Projekt involviert.

Im vergangenen Jahr wurde „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ einstudiert. Schul- und zugleich Projektleiterin Angelika Holzmann ist begeistert von der Motivation der Schüler. „Gerade schüchterne Kinder gehen total in dem Projekt auf. Durch die gegenseitige Unterstützung wird ihr Selbstvertrauen gestärkt“, sagt sie. Auch die Selbstständigkeit der Schüler wird durch die eigenverantwortliche Arbeit im Tanz- und Schminkteam und in der Kostümgruppe gefördert.