Junge Männer überschlagen sich mit ihrem Auto bei Osterhofen

Auf der Straße zwischen Osterhofen und Eggmannsried hat sich am Dienstag ein 21-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto überschlagen. Er war mit seinem BMW in Richtung Osterhofen unterwegs. „Der Mann fuhr in einer Kurve zu schnell und kam ins Schleudern“, berichtet Peter Korn, Sprecher der Polizeidirektion Ravensburg. Das Auto sei daraufhin rechts von der Fahrbahn abgekommen.

„Das Auto geriet zurück auf die Fahrbahn und blieb auf dem Dach liegen“, sagt Korn. Der 21-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 5000 Euro. „Das Auto musste abgeschleppt werden“, sagt Korn. Die Feuerwehr Bad Waldsee war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Auch das Rote Kreuz kam zur Unfallstelle.