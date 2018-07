Jugendgottesdienst in Haisterkirch

Seit über einem Jahr gibt es den monatlichen Sonntagabendgottesdienst in Haisterkirch. Und das Angebot wird sehr gut angekommen. An jedem letzten Sonntag im Monat füllt sich die Kirche in Haisterkirch mit zahlreichen Gottesdienstbesuchern, die laut Veranstalter die außergewöhnliche Zeit sowie die wechselnden Pfarrer und die besondere musikalische Gestaltung der Gottesdienste schätzen. Am kommenden Sonntag, 30. Januar, wird um 19 Uhr Pfarrer Bernd Hillebrand einen Jugendgottesdienst feiern. Der Gottesdienst wurde von der KLJB Haisterkirch zusammen mit Bernd Hillebrand vorbereitet und steht unter dem Motto: „Zugfahrt des Lebens – mein Ziel nicht aus den Augen verlieren“. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Lobpreisband „Himmelwärts“ aus Bad Wurzach.