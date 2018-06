Haisterkircher feiern Gemeindefest mit Erntedank

Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist hat am 2. Oktobersonntag mit vielen Gläubigen, darunter auch welche aus anderen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee, ihr Gemeindefest im großen Stil gefeiert.

Ein umfassendes Tagesprogramm war von Pfarrer Werner und den Kirchengemeinderäten erstellt worden. Im Mittelpunkt stand der morgendliche Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Stefan Werner, verbunden mit dem Erntedankfest.

Auf eindrucksvolle Weise hatten die Landfrauen von Haisterkirch-Mittelurbach den Erntealtar aufgebaut. Vor den Seitenaltären waren auf Stelen sehr anschaulich unterschiedliche Ernteprodukte aus vielen Ländern dieser Erde angeheftet worden. Vor dem Hauptaltar hatten die Landfrauen mit unzähligen Getreidekörnern in einem Rahmen aus Nüssen einen kunstvollen Ernteteppich kreiert. Das Motto lautete: „Es gibt für alle nur eine Welt“. In der Predigt, in den Fürbitten und der Lesung wurde dieses Leitthema recht anschaulich und tiefgehend bezüglich des Dankens, des Glaubens und der daraus resultierenden Verpflichtungen zur Nächstenliebe aufgegriffen und dargestellt. Symbolhaft wurde die Weltkugel in der vollbesetzten Kirche von Bank zu Bank weitergereicht.

Der Kirchenchor unter Leitung von Karsten Maluck brachte die „Alpenländische Messe“ von Lorenz Maierhöfer zu Gehör. Der feierliche Gesang wurde von Maluck mit Gitarrenklängen meisterlich begleitet. Die Gemeindegesänge begleitete er mit dem E-Piano.

Dank gesagt wurde am Ende des Gottesdienste auch zwei Ministranten, die zehn Jahre lang am Altar dienten und jetzt verabschiedet wurden, nämlich Marian Brielmayer und Lukas Ströbele.

Nach dem Gottesdienst strömten Gemeindemitglieder und Gäste in Scharen in den Klosterhof. Dorthin hatten die Kirchengemeinderäte zu Mittagessen und Kaffee und Kuchen in den Pfarrgemeindesaal und den Jugendraum eingeladen. Beide Räume waren schnell proppenvoll. Küchenchef Herbert Eisele und sein Team hatten alle Hände voll zu tun, um in kurzer Zeit 150 Essen zubereiten und ausgeben zu können.

Pfarrer Stefan Werner freute sich darüber, so viele Gäste – unter ihnen auch Pfarrer Thomas Bucher – begrüßen zu können. Er erläuterte den von der Diözese angeregten Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ und warb dafür, sich an dem Quiz über ausgelegte Produkte in den sieben Kapellen der Kirchengemeinde und der Mittelurbacher St. Sebastianskapelle zu beteiligen.

Am Nachmittag wurde eine Gesprächsrunde mit Pfarrer Stefan Werner und der Gemeindereferentin Kerstin Ploil angeboten. Zum Abschluss um 17 Uhr begeisterten Pauline Hecht und Johannes Tress mit feinem, zu Herzen gehendem Gesang bei instrumentaler Begleitung einmal mehr zahlreiche Kirchenkonzertbesucher. Das Gemeindefest fand allgemein großen Anklang.