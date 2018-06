Grundschüler führen das Musical „Der kleine Tag“ auf

Die Grundschule Haisterkirch lädt in diesem Jahr auf eine Reise in die Welt der funkelnden Sterne und des Lichtreichs ein. Das Musical „Der kleine Tag“ stammt laut Pressemitteilung aus der Feder von Rolf Zuckowski und wird am Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr und am Samstag, 7. Juli, um 20.30 Uhr jeweils im Innenhof der Schule (Klosterhof) aufgeführt.

Zur Geschichte heißt es: Hinter den Sternen, im funkelnden Lichtreich, lebt ein kleiner Tag. Alle Tage leben dort als lebendige Lichtwesen, die nur ein einziges Mal zur Erde reisen dürfen. Am Abend kehren sie für immer ins Lichtreich zurück. Jeder Tag ist einmalig, doch keiner von ihnen hat Einfluss darauf, was während seiner Erdenzeit geschieht. Der kleine Tag muss noch lange warten, bis er an der Reihe ist. Beeindruckt hört er zu, wenn andere von der Erde erzählen: ruhmreiche Taten, Erfindungen, Katastrophen, historische Begebenheiten. Der kleine Tag ist überzeugt, dass während seiner Erdenreise etwas ganz Besonderes geschehen wird, etwas, das ihn unvergesslich macht. Doch als er von seinem Abenteuer auf der Erde ins Lichtreich zurückkehrt, haben die anderen Tage der „ersten“ und „zweiten“ Reihe nur Hohn und Spott übrig für seine alltäglichen und wenig spektakulären Erlebnisse. Erst ein Jahr später stellt sich heraus, welch einmaliger und besonderer Tag der „kleine Tag“ tatsächlich war.

Am Samstag, 7. Juli, ist das Musical Bestandteil des Klosterhoffestes, das bereits um 18 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. Verschiedene Programmpunkte schließen sich an und runden dieses Wochenende ab. Für Essen und Getränke ist an beiden Tagen gesorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Dvds können an diesem Wochenende vorbestellt werden.