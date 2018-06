Gottesdienst mit Pater Hubert Kranz

In der Pfarrkirche in Haisterkirch findet am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr wieder ein Abendgottesdienst statt. Zelebriert wird dieser Gottesdienst von Pater Hubert Kranz.

Pater Hubert ist in Eberhardzell aufgewachsen und Pater in der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer. Er lebt laut Pressemitteilung seit 16 Jahren auf den Philippinen in der Niederlassung der Salvatorianer in Manila. Dort ist er für die Vorbereitung der Novizen auf ihren Eintritt in den Orden verantwortlich. Der Haisterkircher Philipp Sauter verbrachte seine Vorbereitungszeit auf das erste Ordensgelübte in Manila bei Pater Hubert Kranz. Zu den Aufgaben von Pater Hubert und seinen Novizen gehört es auch, sich um die Armen und Kranken auf den Philippinen zu kümmern. So versorgen sie die Menschen mit Lebensmitteln und Medikamenten, unterstützen Familien in den Slums, die aktuell durch eine Brandkatastrophe ihre Häuser verloren haben.

Zurzeit befindet sich Pater Hubert Kranz auf Heimaturlaub und hat sich bereit erklärt in Haisterkirch den Abendgottesdienst zu feiern. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor „Aufbruch“ aus Eberhardzell.