Eine Reise nach Island und Grönland

Einen Einblick in den Zauber arktischer Landschaften hat Reinhold Rist am Samstagabend im Klosterhof gegeben. Der Haisterkircher bereiste zusammen mit seiner Ehefrau Rosmarie Rist das vielfältige Island und die Nachbarinsel Grönland im vergangenen Sommer über knapp fünf Monate hinweg und berichtete in einer Multivisionsschau über die Reise. Das Publikum im prall gefüllten Saal war von den gigantischen Landschaftsbildern – ob Vulkankrater, Geysire oder Gletscher – restlos begeistert.

Im Sommer 2016 hatten die Rists Island schon einmal bereist und in einem Vortrag über ihre Erlebnisse berichtet. Auch dieses Mal war der Saal bis auf den letzten Platz belegt. Voller Leidenschaft erzählte Reinhold Rist von der langen Tour und steckte den ein oder anderen mit seiner Reiselust an. Los ging es für das Haisterkircher Ehepaar Mitte Juni mit dem Wohnmobil zunächst bis hoch nach Dänemark. Mit der einzigen Fähre, die Platz für bis zu 800 Autos bietet, dauerte die Überfahrt nach Island knapp drei Tage. Dort starteten die reiselustigen Rentner ihre Rundfahrt. Auf der Insel herrschte gerade Brutzeit, und so konnten die Haisterkircher Singschwäne, dort heimische Möwen und Papageientaucher fotografieren. Von den idyllischen Landschaftsbildern mit den grünen Wiesen und den dunklen Vulkangesteinen als Kontrast waren die Zuschauer begeistert. „Das Grün, die Felsen – sowas sieht man sonst nirgends“, schwärmte Reinhold Rist.

Der 77-Jährige erzählte nicht nur von der eindrucksvollen Landschaft, sondern auch von gastfreundlichen Isländern in kleinen Dörfern und der delikaten Fischsuppe. Im Verlauf der Reise erblickte das Ehepaar auch die typischen Islandpferde sowie Kegelrobben beim Sonnenbaden auf Sandbänken. Still bestaunten die Zuschauer Bilder vom größten Gletscher auf der Insel, Wasserfällen, Thermalbecken und Geysiren im Vulkangebiet.

Bei der Reise durfte ein Abstecher mit dem Flugzeug auf die Nachbarinsel Grönland nicht fehlen. Rist berichtete über die Probleme der verarmten Bevölkerung dort und von den Auswirkungen des Klimawandels auf die Insel. Diese sah das Ehepaar bei stundenlangen Rundfahrten entlang der Gletscher hautnah. Als die Zuschauer bei einem Bild einer hohen Gletscherabbruchkante staunten, sagte der Rentner: „Die Eisdicke nimmt pro Jahr um etwa einen Meter ab.“ Die eindrucksvollen Bilder von Schlittenhunden, endloser Eiswüste, schwimmenden Eisbergen und imposanten Buckelwalen machten das Publikum wieder einmal sprachlos.

„Hier zeigen sich Zauber und Zerbrechlichkeit der arktischen Landschaften zugleich“, meinte der Haisterkircher nachdrücklich. Auch die vier Tage auf Grönland waren für das Ehepaar eine „unvergessliche Erinnerung“, und so reisten die Rists Mitte August über Island und Dänemark wieder zurück nach Oberschwaben. Die nächste Reise solle vielleicht nach Marokko führen, sagte Reinhold Rist nach der Bilderschau.