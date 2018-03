Ehepaar Rist entführt in Haisterkirch in den hohen Norden

Rund fünf Monate lang hat das Ehepaar Rosmarie und Reinhold Rist Island besucht. Dort erlebten sie laut Pressemitteilung grandiose Landschaften, eine unvergleichliche Farbenpracht der Natur und die Unberührtheit des Hochlandes mit Sandwüsten, riesigen Gletschern und hunderten von Vulkanschloten. Anschließend reisten sie noch nach Grönland.

Ihre Eindrücke vermitteln sie mit einer Multivisionsschau unter dem Titel „Island – Grönland“ am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Klosterhof in Haisterkirch. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an ein privates Kinderheimprojekt in Indonesien. Foto: Veranstalter