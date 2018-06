Beide bringen sich rege ins Gemeindeleben ein

50 Ehejahre, das bedeutet viel Erlebtes und schöne Erinnerungen. Dies konnten Marianne und Herbert Ploil bestätigen, als Bürgermeister Roland Weinschenk und Ortsvorsteherin Rosa Eisele laut Pressemitteilung zur Ehrung der Goldenen Hochzeit kamen.

Das Paar habe jung geheiratet, und es seien auch schon bald ihre drei Kinder zur Welt gekommen. Die Freunde der Kinder seien immer willkommen, im Hause Ploil immer etwas los gewesen, heißt es. Gleichzeitig habe es im eigenen Spielwarengeschäft in Blaubeuren jede Menge zu tun gegeben.

Im Rentenalter stand dann eine grundlegende Entscheidung an: Sie verließen Blaubeuren und bauten zusammen mit einer Tochter ein Mehrgenerationenhaus in Haisterkirch. Es sei ein Schritt gewesen, den sich nicht bereut haben. Das Ehepaar fühle sich in Haisterkirch sehr wohl und bringe sich, zur Freude von Rosa Eisele, rege in das Gemeindeleben ein. Beide arbeiten im Stadtseniorenrat und bei der Seniorenarbeit in Haisterkirch aktiv mit. Marianne Ploil ist außerdem Aushilfsmesnerin, Lektorin und Kommunionhelferin bei der Kirchengemeinde. Durch Spaziergänge und Fahrradtouren mit ihrem Radlertreff halten sie sich fit.

Die Goldene Hochzeit wurde mit der Familie und Freunden gefeiert. Dabei war es den beiden laut Mitteilung wichtig, sich nochmals unter den Schutz Gottes zu stellen, und so wurden sie im Gottesdienst für den weiteren gemeinsamen Weg gesegnet.