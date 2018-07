Weltoffen und fröhlich: Kirchengemeinde Haidgau lebt das „Wir“

Grund zum Feiern in der katholischen Kirchengemeinde Haidgau: Das Kirchengebäude Ansicht beging seinen 300. Geburtstag. Weihbischof Thomas Maria Renz war eigens zu diesem Anlass angereist und zelebrierte mit Gemeindepfarrer Deogratias Bukenya, Pfarrer Hans-Peter Unglert und Pater Paulus Blum die heilige Messe. Kindergarten, Musikverein und Gemeindemitglieder sorgten für Unterhaltung und Bewirtung in der Turn- und Festhalle Haidgaus.

Seit Wochen hatte sich die Kirchengemeinde auf diesen Tag vorbereitet. Der Kirchenchor probte die passenden Lieder zur heiligen Messe, die Kindergartenkinder sangen eifrig ihr Ständchen „Guten Tag hier in Haidgau“. Die Kirche Sankt Nikolaus wurde besonders gründlich geputzt und in der Turnhalle musste für die rund 300 Gäste alles vorbereitet werden. Ein großes Schild mit den Worten „Herzlich Willkommen“ begrüßte alle Kirchgänger am Sonntagmorgen schon von Weitem. Kränze und Girlanden aus Buchs und Thujazweigen säumten das Portal wie auch das antike Kirchenschiff im Inneren des Gotteshauses. Festlich und würdevoll und trotzdem schlicht präsentierte sich die Kirchengemeinde wie auch die barocke Kirche. Ganz im Sinne des Weihbischofs Thomas Maria Renz, der aus Rottenburg angereist war, um am Gottesdienst teil zunehmen.

„Demütig in der Person - selbstbewusst in der Position zu sein“, das war die Kernaussage seiner Predigt während der heiligen Messe. Renz beleuchtete den Standpunkt der heiligen Kirche heute, wie auch vor hunderten Jahren. Er bestärkte seine Zuhörer in ihrem Glauben und Tun als Mitglieder der Kirchengemeinde. „Diese Kirche wird heute, wie in 50 Jahren, wohl kein sakrales Museum sein, wenn die Kirchengemeinde weiter so zusammenarbeitet, wie sie es heute gezeigt hat“, sagte Weihbischof Renz. Das die Kirchengemeinde Haidgau das „Wir“ lebt, bestätigte auch Bürgermeister Roland Bürkle in seiner Rede.

Auch die afrikanischen Wurzeln des Gemeindepfarrers kamen während des Gottesdienstes zum Tragen. Mit dem afrikanischen Lied „Fuga Jesu“, begleitet von afrikanischen Trommeln, sorgte Deogratias Bukenya für ein ganz besonderes Ambiente in der Kirche. Weltoffen, fröhlich und locker sind wohl die richtigen Worte für die gesamte heilige Messe an der 300-Jahr-Feier vergangenen Sonntag.

Nach der Messe wurde in der Turn und Festhalle weiter gefeiert. Zwischen Reden, dem Auftritt des Kindergartens und einem Preisrätsel mit drei Preisen, konnten sich alle Besucher austauschen und sich mit einem zünftigen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen stärken. Im Foyer der Turnhalle waren Infotafeln über die Geschichte der Kirche aufgestellt sowie eine große Modell-Kirche bereitgestellt, auf der sich jeder mit einem Fingerabdruck als Teil der Gemeinschaft verewigen konnte.