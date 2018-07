Restauration der Haidgauer Kirche ist abgeschlossen

Die Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Bilder, Statuen und Wände sind ausgebessert, geputzt oder gestrichen. Das Patrozinium am Sonntag bildet den Abschluss der Renovierungsarbeiten.

Am Heiligen St. Nikolaus ist die Kirche geweiht und so passt es, dass die Erneuerung jetzt abgeschlossen ist und am Sonntag gefeiert werden kann. Sechs Wochen lang waren die fleißigen Helfer der Kirchengemeinde gemeinsam mit Restaurator Roth aus Hofs beschäftigt. „Ohne die freiwilligen Helfer, hätten wir das nie geschafft. Das war eine tolle Leistung der Gemeindemitglieder, die immer zu viert oder fünft da waren“, sagt Franz Ritscher, Ortsvorsteher von Haidgau und Mitglied des Kirchengemeinderats. In dieser Zeit mussten die 650 Gemeindemitglieder ihren Gottesdienst in der Turn- und Festhalle feiern.

300-jähriges Jubiläum

Der Grund für die Restauration geht bis in die Zeit des Frühbarocks. Denn die Kirche wurde im Jahre 1710 errichtet und feiert demzufolge im nächsten Jahr ihren 300. Geburtstag. Pfarrer Deogratias Bukenya, der seit 30 Jahren bei der Gemeinde ist, hat sich für dieses Jubiläum ein größeres Fest gewünscht. „Und das nahmen wir dann als Anlass, die Kirche zu erneuern und zu verschönern“, sagt der Haidgauer Ortsvorsteher. (nt)