Zwei verletzte Kinder nach Unfall bei Grünkraut

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei Grünkraut sind zwei Kinder leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am späten Freitagnachmittag an der Kreuzung einer Landstraße mit der Bundesstraße 32, wie die Polizei mitteilt. Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr auf der Landstraße von Grünkraut in Richtung Emmelweiler und wollte kurz vor Staig die B 32 kreuzen.

Autofahrer beachtet Vorfahrtsregel nicht

Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 43-Jährigen, die mit ihrem VW Golf von Wangen kommend in Richtung Ravensburg unterwegs war, und fuhr mit seinem Daimler in die linke Seite des Golf. Dieser kam dadurch ins Schleudern und prallte gegen ein ordnungsgemäß aus Richtung Ravensburg kommenden Wagen eines 51-Jährigen. Bei dem Unfall wurden zwei Kinder, die sich in dem VW Golf befanden, leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Wagen des Unfallverursachers am wenigsten beschädigt

Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden Autos, die auf der Bundesstraße unterwegs gewesen waren, mussten abgeschleppt werden, der Schaden an ihnen beläuft sich laut Polizei auf jeweils rund 15.000 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers sei ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden.